¿Sabe usted que la DGT encarama los radares a sitios insospechados de Ourense?
QUEN CHO DIXO
Hoy, en el Quen cho dixo, el afán recaudatorio de la DGT le lleva a encaramar los radares a sitios insospechados
¿Sabe usted que la DGT, en su afán recaudatorio, encarama los radares a sitios insospechados? ¿Que en la VG-31, que une Noalla con Gargantós, los radares se agazapan en las alturas mirando a una recta? ¿Que saben bien que es una vía de corta distancia, limitada a 90 km/hora y con poco tráfico? ¿Que quizá el dire de la DGT Perenavarro lo que quiere es multar rápido y mucho, más que velar por la seguridad vial de todos?
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