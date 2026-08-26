¿Sabe usted que la DGT encarama los radares a sitios insospechados de Ourense?

¿Sabe usted que la DGT, en su afán recaudatorio, encarama los radares a sitios insospechados? ¿Que en la VG-31, que une Noalla con Gargantós, los radares se agazapan en las alturas mirando a una recta? ¿Que saben bien que es una vía de corta distancia, limitada a 90 km/hora y con poco tráfico? ¿Que quizá el dire de la DGT Perenavarro lo que quiere es multar rápido y mucho, más que velar por la seguridad vial de todos?