El diésel tendrá desde hoy una rebaja fiscal de 20 céntimos por litro por el encarecimiento de los carburantes

El gasóleo contará desde este martes, 1 de septiembre, con una rebaja del Impuesto sobre Hidrocarburos de 20 céntimos por litro, frente a los cinco céntimos inicialmente previstos para este mes, debido a la fuerte subida registrada por este combustible durante julio.

El detalle del IPC de julio confirmó que el precio del gasóleo aumentó un 15,7% interanual, superando el umbral del 15% establecido en el decreto de medidas para contener el impacto económico de la guerra en Irán. Al rebasarse ese límite, se activa automáticamente la cláusula de salvaguarda incluida en el plan de respuesta anticrisis.

La gasolina, cuyo precio aumentó un 7,3% interanual en julio, mantiene en cambio el calendario ordinario de retirada gradual de la ayuda y contará durante septiembre con una rebaja de cinco céntimos por litro. Según el Ministerio de Economía, el mecanismo refuerza la protección en aquellos combustibles donde la presión de los precios es mayor.

El Gobierno sostiene que las medidas anticrisis adoptadas hasta ahora están contribuyendo a contener el impacto del encarecimiento energético sobre los hogares. Según sus cálculos, los planes puestos en marcha desde marzo han permitido reducir la inflación en un punto de media durante los últimos meses.

El diésel acumula una subida del 23,7%

El precio de los carburantes encadenó la semana pasada su octava subida consecutiva, coincidiendo con la operación retorno de agosto.

El litro de gasóleo alcanzó un precio medio de 1,861 euros, tras subir un 1,8% en una semana, mientras que la gasolina se situó en 1,723 euros después de encarecerse un 1,55%.

Con estos incrementos, el diésel acumula una subida del 23,7% desde la retirada de la rebaja del IVA al 10% a comienzos de julio. La gasolina, por su parte, registra un encarecimiento acumulado del 19,8%.