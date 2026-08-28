Abre una nueva gasolinera low cost en San Cibrao das Viñas: fecha y ubicación

La empresa de carburantes Superfuel prevé inaugurar una nueva estación de servicio en San Cibrao das Viñas el próximo mes de septiembre. La ubicación exacta del nuevo punto de suministro estará situada en el kilómetro 232 de la carretera N-525, dentro de la misma parcela que ocupa el establecimiento comercial Cash Record.

Con la apertura de esta instalación, el concello de San Cibrao das Viñas alcanzará la veintena de gasolineras operativas en su término municipal. Para la firma Superfuel, esta obra supondrá su segundo establecimiento en el municipio. La marca abrió su primer surtidor a principios del año 2017 en la calle Ricardo Martín Esperanza, en pleno polígono industrial, una estación de servicio que se mantiene de forma habitual entre las más baratas de todo el cinturón industrial de Ourense.

La elección de este recinto en el kilómetro 232 de la N-525 sigue el esquema comercial habitual de las gasolineras de bajo coste. Los cinturones industriales y las carreteras principales que los conectan constituyen la zona preferida por estas estaciones de servicio. Este tipo de empresas dependen fundamentalmente de situarse en vías que soporten un gran volumen de tráfico diario para rentabilizar la inversión vendiendo un elevado número de litros de carburante al día con márgenes ajustados. Así, la elevada densidad de vehículos en este tramo de la N-525 asegura la afluencia diaria tanto del transporte profesional del polígono como de los usuarios particulares.