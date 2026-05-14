La diócesis de Ourense incorpora a tres jóvenes sacerdotes de la capital, Vilardevós y Verín

La diócesis de Ourense celebra el sábado 30 de mayo la ordenación de tres nuevos sacerdotes, en una ceremonia que tiene lugar a las 11,00 horas en la iglesia del Seminario Mayor. La institución ha calificado este acontecimiento como un momento de “alegría y esperanza” para toda la comunidad eclesial local.

Las nuevas incorporaciones son tres jóvenes de la provincia con edades comprendidas entre los 24 y 25 años. Entre ellos se encuentra Carlos Barreira Blanco, de 25 años y natural de Santa Cruz de Terroso, en el municipio de Vilardevós. También será ordenado Francisco Blanco Álvarez, de 24 años, vinculado a la parroquia de Santiago de Vilamaior do Val, en Verín.

El grupo lo completa Jaime Vales Bolaño, de 25 años, perteneciente a la parroquia de la Inmaculada, en la ciudad de Ourense. Con estas nuevas incorporaciones, la diócesis ourensana refuerza así su estructura pastoral y se consolida como una de las más activas de la comunidad gallega.

Esto se debe a que en ella coexisten dos seminarios: el Seminario Divino Maestro y el Seminario Redemptoris Mater, este último de carácter diocesano pero vinculado a las misiones y al Camino Neocatecumenal.

Ellos quieren ser sacerdotes: “La decisión ya está tomada”