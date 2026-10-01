La Diputación se despide de José Juan Cerdeira: “Ourense perde un valedor”

La rueda de prensa de Luis Menor estuvo marcada por el luto tras la muerte, a los 56 años, de José Juan Cerdeira. Natural de Carballiño y director del Área de Benestar de la institución provincial desde 2012, Cerdeira fue una figura esencial en la gestión de las políticas sociales y el desarrollo termal. Menor le dedicó un sentido homenaje tras recibir el “mazazo tremendo” de la noticia la noche anterior. Visiblemente afectado, lo definió como “unha persoa absolutamente irrepetible dende o punto de vista personal e dende o punto de vista profesional”. Menor ensalzó su calidad humana, destacando que era “unha persoa da que ninguén pode dicir unha soa palabra mala”.

En el plano profesional, le atribuyó gran parte del éxito de la institución: “Boa parte de todas as actuacións en materia de termalismo que levan colocado a provincia á cabeza dos programas termais de España son del”. Tras lamentar que la enfermedad truncara la vida de alguien que estaba “na flor da vida”, concluyó con un sentido mensaje: “Os que o coñecíamos perdemos un amigo, pero a provincia perde un valedor”.

Ourense despide así a uno de los responsables públicos que durante las últimas décadas estuvieron vinculados a la gestión de las políticas sociales de la provincia. Al frente de Benestar, Cerdeira desempeñó un papel relevante en el desarrollo y coordinación de programas dirigidos a las personas mayores, la inclusión social y la mejora de la calidad de vida en el medio rural. Su labor estuvo especialmente ligada a la modernización de los servicios sociales provinciales y a la búsqueda de fórmulas innovadoras para acercar la Administración a la ciudadanía.

Licenciado en Ciencias Empresariales y Económicas por la Universidade de Santiago, Cerdeira Lois completó su formación académica con un posgrado en Gestión de la I+D por el Instituto Universitario de Estudos e Desenvolvemento de Galicia y un máster en Derecho Financiero y Tributario por la Escuela de Negocios Caixavigo.

Durante su etapa al frente del Área de Benestar, coordinó también la cooperación con los ayuntamientos en materia de bienestar social y dirigió programas destinados a mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, consolidando una trayectoria estrechamente vinculada a las políticas sociales de la institución provincial.

La diputada de Políticas Sociales de la Diputación ourensana, Patricia Torres, se mostró profundamente apenada por el fallecimiento de su compañero en la institución provincial: “Estamos absolutamente consternados. É unha perda inmensa para a Deputación, no profesional, pero sobre todo no humano. José Juan era desas persoas que sempre sumaban, que sempre estaban para axudar, buscar solucións e facer as cousas ben. Perdemos un enorme profesional e unha persoa excepcional”.