La Diputación destina más de 363.000 euros a infraestructuras en 13 municipios ourensanos

La Diputación de Ourense ha aprobado en junta de gobierno la concesión de ayudas por un importe superior a los 363.000 euros destinadas a proyectos de infraestructuras en trece municipios de la provincia.

El presidente provincial, Luis Menor, destacó durante una rueda de prensa la aprobación de acuerdos “muy útiles” que permiten “resolver problemas” de los ayuntamientos ourensanos.

Municipios beneficiados

Entre las localidades que recibirán financiación figuran:

Boborás: 18.000 euros

Entrimo: 50.000 euros

A Gudiña: 34.000 euros

Monterrei: 25.000 euros

Nogueira de Ramuín: 7.000 euros

Paderne de Allariz: 10.575,40 euros

Piñor: 40.000 euros

Punxín: 30.000 euros

Riós: 39.661,28 euros

Porqueira: 7.837,65 euros en dos ayudas

San Amaro: 40.000 euros

Viana do Bolo: 21.000 euros

Xunqueira de Ambía: 39.997,82 euros

Contratación del servicio de residuos

Además, la administración provincial aprobó el expediente para contratar la concesión del servicio público supramunicipal de recogida y recepción de residuos industriales no peligrosos y especiales.

Reivindicación de una nueva financiación local

Por otra parte, Luis Menor valoró de forma positiva la Comisión de Diputaciones, Cabildos y Consells Insulares de la Federación Española de Municipios y Provincias celebrada en Valencia.

El presidente provincial insistió en la “necesidad urgente” de reformar el sistema de financiación de las administraciones provinciales y municipales, asegurando que son “las grandes olvidadas del país” pese a ser las primeras en prestar servicios a la ciudadanía.

Asimismo, reclamó cambios en las reglas fiscales y una reforma de la Ley de Contratos del Estado, especialmente para facilitar la gestión en municipios de menos de 5.000 habitantes, una realidad que afecta a buena parte de la provincia de Ourense.