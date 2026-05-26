Comisión de Diputaciones
La Diputación destina más de 363.000 euros a infraestructuras en 13 municipios ourensanos
Comisión de Diputaciones
La Diputación de Ourense ha aprobado en junta de gobierno la concesión de ayudas por un importe superior a los 363.000 euros destinadas a proyectos de infraestructuras en trece municipios de la provincia.
El presidente provincial, Luis Menor, destacó durante una rueda de prensa la aprobación de acuerdos “muy útiles” que permiten “resolver problemas” de los ayuntamientos ourensanos.
Entre las localidades que recibirán financiación figuran:
Además, la administración provincial aprobó el expediente para contratar la concesión del servicio público supramunicipal de recogida y recepción de residuos industriales no peligrosos y especiales.
Por otra parte, Luis Menor valoró de forma positiva la Comisión de Diputaciones, Cabildos y Consells Insulares de la Federación Española de Municipios y Provincias celebrada en Valencia.
El presidente provincial insistió en la “necesidad urgente” de reformar el sistema de financiación de las administraciones provinciales y municipales, asegurando que son “las grandes olvidadas del país” pese a ser las primeras en prestar servicios a la ciudadanía.
Asimismo, reclamó cambios en las reglas fiscales y una reforma de la Ley de Contratos del Estado, especialmente para facilitar la gestión en municipios de menos de 5.000 habitantes, una realidad que afecta a buena parte de la provincia de Ourense.
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