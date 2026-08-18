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La Diputación de Ourense compromete un millón de euros en ayudas
47 SUBVENCIONES
La Diputación de Ourense movilizará más de 1,15 millones de euros para financiar actuaciones municipales y apoyar al tejido asociativo de la provincia. La Xunta de Goberno de la administración provincial aprobó ayer 47 asuntos, con 453.423 euros destinados a los concellos y otros 701.370 para entidades sociales, culturales, deportivas y empresariales.
La ayuda municipal más cuantiosa corresponde a Verín, que recibirá 127.000 euros para reordenar la avenida de Portugal. La institución aportará también 70.000 euros para afrontar el aumento del coste de las obras del Hogar Residencial de A Gudiña y 60.000 para mejorar infraestructuras viarias en A Pobra de Trives.
En Castrelo do Val se financiarán con 86.000 euros dos actuaciones de pavimentación en Nocedo do Val, mientras que Bande contará con 26.000 euros para adquirir una minirretroexcavadora y adecuar un parque infantil. Por su parte, O Carballiño recibirá 20.000 euros para la realización de la Festa do Pulpo.
Entre los acuerdos sobresale una nueva línea para facilitar a los concellos la compra de bancos y marquesinas. La Diputación asumirá la mitad del coste y cada municipio podrá solicitar anualmente un máximo de cinco bancos y una marquesina. Las peticiones de los municipios se resolverán por orden de presentación hasta agotar las unidades disponibles.
El presidente de la Diputación, Luis Menor, explicó que la medida “responde a unha necesidade concreta trasladada polos alcaldes, especialmente desde os municipios rurais”. El presidente provincial subrayó que son elementos sencillos, pero con “unha incidencia directa na vida diaria da veciñanza”, especialmente para las personas mayores y los usuarios del transporte público.
Otros 47.182 euros permitirán crear cartografía digital y renovar la identificación de calles y núcleos en Piñor, Vilamartín de Valdeorras, Vilar de Santos, Ribadavia y Avión.
Además, el paquete reserva 110.000 euros para el ámbito social, con Aspanas como principal beneficiaria, y cerca de 224.000 para iniciativas culturales. El deporte recibirá más de 116.000 euros, incluidos 50.000 para mantener el pantalán del Club Náutico Castrelo de Miño. A ello se suman 251.000 euros para diferentes proyectos empresariales y ligados al medio rural.
Menor defendió que todas estas intervenciones y ayudas buscan “transformar os recursos provinciais” en servicios, actividad y oportunidades.
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