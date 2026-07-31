La Diputación de Ourense y academia veterinaria aúnan lazos

La Diputación de Ourense continuará colaborando con la Academia de Ciencias Veterinarias de Galicia para impulsar iniciativas relacionadas con el sector primario y la salud pública. Así se puso de manifiesto en la reunión que mantuvieron el presidente de la institución provincial, Luis Menor, y el presidente de la Academia, Andrés Hermida, en la que ambas entidades hicieron balance de la colaboración que mantienen desde hace años.

Durante el encuentro se destacó la continuidad de un trabajo conjunto que ha permitido desarrollar distintas iniciativas vinculadas al ámbito veterinario desde la sede de la Academia, ubicada en el Pazo de Fontefiz, en el municipio de Coles. En la reunión también participó el secretario general de la entidad, José Ramón Justo.

El gobierno provincial seguirá respaldando a la entidad en el desarrollo de actividades varias de formación

Desde la Diputación consideran que la labor que desarrolla la academia tiene un papel relevante tanto para el sector primario como para la protección de la salud pública. En este sentido, Luis Menor señaló que el respaldo de la institución provincial se mantendrá con el objetivo de seguir promoviendo actividades y proyectos en la provincia.

La academia reúne a profesionales especializados en distintos ámbitos de la veterinaria y desarrolla actividades de divulgación, formación e investigación relacionadas con la sanidad animal, la seguridad alimentaria y la prevención de enfermedades. Su sede se encuentra en el Pazo de Fontefiz, un espacio de referencia para el ámbito agroganadero gallego.

Tras analizar los resultados de la colaboración entre ambas instituciones, los responsables de ambas entidades coincidieron en mantener esta línea de trabajo de cara a los próximos años.