La Diputaciónd e Ourense anuncia ayudas para deporte, cultura y ámbito social

La junta de gobierno de la Diputación de Ourense dio luz verde este lunes a un paquete económico de 760.000 euros para la cooperación con concellos y el apoyo a colectivos sociales, culturales y deportivos. El grueso de esta partida, 654.000 euros, recaerá en 26 asociaciones y clubes para sufragar sus gastos de funcionamiento y actividades.

El presidente provincial, Luis Menor, destacó que esta inyección es “unha valiosa colaboración que mantén con vida o tecido asociativo ourensán” y supone un “exercicio de corresponsabilidade” para llegar a donde las administraciones no pueden hacerlo de forma directa. En el desglose de aportaciones sobresalen las ayudas deportivas y de grandes eventos, como los 133.000 euros para la prueba ciclista O Gran Camiño, 25.000 euros para el Estrela Futsal, 23.000 euros para el Club Ourense Atletismo, 20.000 euros para el área social del COB y 32.000 euros a repartir entre las escuderías de rallys Piñor, Ramirás y Barbadás.

En el plano académico, económico y cultural, destacan los 80.000 euros para la Universidade de Vigo y 50.000 euros para la Diócesis de Astorga (santuario de As Ermidas), sumados a los 33.000 euros para la Federación de Comercio y 25.000 para el Consello Regulador Pan de Cea.

El apartado de cooperación local movilizará 106.000 euros, repartidos en sendas inyecciones de 50.000 euros para los gastos de las mancomunidades de Santa Águeda y Carballiño, además de 6.000 euros para un muro de contención en A Seara, en Nogueira de Ramuín.

Finalmente, en el terreno de las infraestructuras estratégicas, la institución aprobó contratar las asistencias técnicas para ejecutar los Planes de Actuación Integrados (PAI) de Valdeorras y Ourense Sur. Ambos proyectos suponen una inversión conjunta de 14,5 millones de euros, con un fuerte respaldo de los fondos europeos. La Diputación reafirmó además su compromiso de elevar hasta los 10 millones de euros la inversión final en cada uno de estos dos programas.