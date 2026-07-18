La Diputación de Ourense pide 2 millones al Estado por daños en las carreteras
DAÑOS POR LLUVIAS
La Diputación solicita más de 2,2 millones de euros para reparar carreteras, muros y sistemas de drenaje afectados por el temporal de enero
La Diputación de Ourense ha registrado cinco solicitudes a la convocatoria aprobada por la Secretaría de Estado de Política Territorial para restablecer los daños en infraestructuras ocasionados por las lluvias registradas en enero. Las actuaciones, redactadas por el área de Infraestructuras de la Diputación, suman un presupuesto total de 2.206.224 euros.
La actuación de mayor presupuesto corresponde al refuerzo del firme en trece carreteras provinciales de los municipios de Xunqueira de Espadanedo, San Cibrao das Viñas, Barbadás, A Merca, Celanova, A Pobra de Trives, Cartelle, Leiro, Coles, Sandiás y Vilar de Barrio, con una inversión prevista de 1,64 millones de euros. Las solicitudes también incluyen la reconstrucción de un muro de contención en la carretera OU-0504, en el tramo A Casilla-Barra de Miño, en Coles, así como la construcción de otro muro en la OU-0306, entre San Cristovo y Leiro, en Carballeda de Avia.
Asimismo, la Diputación solicita financiación para trabajos de limpieza y desobstrucción de cunetas, drenajes y obras de paso en trece carreteras de la zona sur de la provincia, con el objetivo de mejorar la seguridad vial tras los arrastres provocados por las lluvias.
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