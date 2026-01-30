Directo | Pleno de la Diputación del 30 de enero, última asistencia de Jácome como diputado
Sigue en directo el pleno ordinario de enero de 2026 de la Diputación de Ourense, el último con la presencia de Gonzalo Pérez Jácome
La Diputación de Ourense celebra este viernes 30 de enero un pleno con especial interés, ya que se trata del último en el que participará Gonzalo Pérez Jácome como diputado provincial por Democracia Ourensana, ya que el alcalde ha presentado su renuncia al acta y a partir de este viernes la corporación lo representará otro miembro del partido, Fran Lorenzo, designado para sustituirlo.
La renuncia, que se llevó a cabo el pasado día 28, la justificó en la necesidad de centrar esfuerzos en la alcaldía y en la preparación de los próximos comicios y en dejar vía libre asi a un nuevo diputado sea “más participativo, especialmente en lo relativo a intervenciones en los plenos y comisiones informativas" e insiste en que se trata de una decisión “táctica y organizativa”, sin trasfondo político ni crisis interna en el partido.
