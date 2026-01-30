Jácome: “¿Dar el palo a lo grande? Fue una broma o una intención que no cuaja”

La coartada de Gonzalo Pérez Jácome tiene fecha de defunción: 29 de enero de 2026. Tras casi tres años atrincherado tras la tesis de la manipulación y la Inteligencia Artificial para desacreditar los audios que destapó La Región en mayo de 2023, el alcalde de Ourense cruzó ayer el Rubicón. En un pleno extraordinario que debía ser un trámite, el regidor reconoció, por primera vez en acta plenaria, que la voz que hablaba de mordidas, dinero negro y amaños de plazas es la suya. Jácome ha pasado de la negación a la banalización, llegando a calificar la célebre frase de “meter el palo a lo grande” como “una intención que nunca cuaja”.

La confesión llegó tras la insistencia del portavoz del BNG, Luis Seara, quien logró transformar un pleno extraordinario en un juicio a la ética del gobierno local. El pleno había sido convocado con urgencia para levantar un reparo de Intervención que mantenía bloqueadas las nóminas de setecientos funcionarios por una discrepancia sobre el sueldo de una sola empleada. Sin embargo, ese expediente sirvió de percha para que la oposición diseccionara lo que calificaron como la “demolición moral” del Concello.

“Jolperización”

Seara, quien prendió la mecha, en una dura intervención acusó a Jácome de someter a la institución a un proceso de “jolperización” -en alusión al negocio privado del alcalde-, gestionando lo público como un cortijo particular mediante un sistema de “premios e castigos”, con la creación de una supuesta “Gestapo” interna para vigilar a los disidentes y “bombóns” salariales para comprar a funcionarios “dóciles e servís”. Fue en ese contexto, al hablar de la arbitrariedad en el personal, cuando Seara lanzó el anzuelo para la confesión: “Todos lembran aqueles audios onde vostede dicía: ‘Rafa, siempre ganáis vosotros’”. Y le recordó: “O xulgado dixo claramente que os audios non estaban manipulados”.

Adiós al guion habitual

Al verse interpelado por el caso de “Rafa Reporter” -edil de DO y empleado municipal a quien, según las grabaciones, el alcalde garantizó su plaza en el proceso de estabilización-, Jácome abandonó su guion habitual. En lugar de despachar el asunto alegando que era un montaje de audio y que no justifican “avistamientos ovnis”, como dijo en otras ocasiones, entró a justificar el contenido de esas conversaciones, validando así su autenticidad. “Hombre, es normal”, se defendió el alcalde, ofreciendo detalles inéditos de aquella charla privada. Según su nueva versión, decirle a un aspirante “tú siempre ganas” no implicaba un amaño, sino una obviedad basada en la antigüedad: “Rafa llevaba casi treinta años aquí. Se discutía si puntuábamos 10 o 25 años. Como él llevaba 27, le dije: ‘¡Qué más da, tú siempre ganas!’”

Con esa explicación técnica, Jácome destruyó tres años de estrategia. Al admitir que la conversación existió y que su voz es real, la tesis del montaje se desmorona como un castillo de naipes. Pero Jácome fue más allá. Cuando el debate giró hacia la frase más infame de las grabaciones -aquella en la que el alcalde despreciaba “limosnas” de 30.000 euros para instar a sus colaboradores a “meter el palo a lo grande”-, el regidor optó por reconocer, de nuevo, su autenticidad.

“El palo a lo grande”

“Si digo ‘el palo a lo grande’, yo puedo decir eso las veces que me dé la gana, puedo decirlo un millón de veces”, espetó Jácome. Lejos de negar la expresión, intentó reducirla a una charla de bar malinterpretada en su despacho: “Eso no quiere decir que lo vaya a hacer, porque puede ser una broma”. Y añadió una sentencia que resonó en el salón de plenos con fuerza de confesión: “O puede ser una intención que nunca cuaja”. La frase es demoledora porque, aunque el alcalde pretendiese usarla como eximente alegando que el acto no se consumó, reconoce la existencia de dichas conversaciones. Su defensa final se redujo al absurdo de la forma: insistió en que los audios están manipulados no porque la voz sea falsa, sino porque están troceados al no escucharse “ni un hola, ni un buenos días, ni un hasta después”.

Para el lector que haya perdido el hilo del escándalo, la admisión de ayer resucita los fantasmas de mayo de 2023, cuando este periódico publicó las grabaciones en las que el círculo del alcalde hablaba de gestionar “dinero en A y dinero en B” o de cobrar mordidas a asesores. Hasta ayer, la respuesta oficial siempre fue “es mentira”. Hoy, la respuesta es “era broma”.

Los funcionarios cobrarán

El terremoto político eclipsó el motivo oficial de la convocatoria. La corporación aprobó por unanimidad el desbloqueo de las nóminas, permitiendo que los setecientos empleados cobren sus salarios. Tanto María Fernández, del PSOE, como Javier Nóvoa, del PP, votaron a favor por “responsabilidad”, aunque no ahorraron críticas. Los socialistas acusaron al alcalde de “incapacidade absoluta” y de buscar el conflicto para “demonizar as funcionarios”, mientras que los populares lamentaron el “triste espectáculo” de tener que rescatar sueldos a final de mes.