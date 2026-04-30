Directo | Sigue el pleno ordinario de abril de la Diputación de Ourense

La Diputación de Ourense celebra este jueves su sesión plenaria ordinaria correspondiente al mes de abril. A través de este artículo, puedes seguir en idrecto y con imagen la sesión desde el salón de plenos que aborda la actualidad política provincial.

Comienza con cuestiones administrativas habituales, como la aprobación del acta de la sesión anterior. A continuación, se abordarán decisiones de mayor alcance institucional, entre ellas la creación y adhesión a una Agrupación Europea de Cooperación Territorial (AECT) llamada “Raia Seca y Gerês-Xurés”, que busca reforzar la colaboración transfronteriza. También se tratará la delegación de competencias relacionadas con la gestión del abastecimiento de agua en núcleos del municipio de Carballeda de Valdeorras, junto con varias modificaciones presupuestarias que incluyen suplementos de crédito y ajustes en organismos dependientes como el INORDE y el Consorcio de Augas de Valdeorras para el ejercicio 2026.

En la segunda parte del orden del día, el pleno debatirá diversas mociones presentadas por los grupos políticos provinciales. Estas incluyen propuestas para crear un sistema provincial unificado de emergencias, mejorar infraestructuras viarias en zonas como Vilariño de Conso, reforzar la atención sanitaria a personas afectadas por la silicosis en la comarca de Valdeorras y modificar la normativa sobre el uso lúdico de aguas termales en Galicia. Finalmente, se dará paso a asuntos de urgencia, comunicaciones de la presidencia y el turno de ruegos y preguntas.

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