Directo | Pleno ordinario de mayo de la Diputación de Ourense

La Diputación de Ourense celebra este viernes, 29 de mayo de 2026, una sesión plenaria ordinaria marcada por el impulso de las políticas sociales y la gestión de servicios municipales en la provincia. Durante el encuentro, se han aprobado las bases reguladoras de diversos programas integrados en la iniciativa BenOurense, destinados a garantizar el Servicio de Ayuda en el Hogar (SAF), los Puntos de Atención a la Infancia (PAI) y la contratación de personal técnico especializado para el presente ejercicio. Estas medidas refuerzan la cooperación con los ayuntamientos para sostener servicios básicos de atención a la dependencia y conciliación en el rural.

En el ámbito de la gestión técnica, el pleno ha ratificado la delegación de facultades del Concello de A Rúa, permitiendo que la institución provincial asuma la recaudación de multas de tráfico y sanciones derivadas de las ordenanzas municipales de circulación. Asimismo, se ha procedido a la modificación de la ordenanza provincial que regula la recogida, transporte y eliminación de residuos, un servicio clave que la Diputación presta en régimen de competencia delegada. En materia económica, la corporación validó un expediente de no disponibilidad de créditos en el presupuesto de 2026 y la modificación de sus bases de ejecución.

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