¿Sabe usted que un discípulo de Oliver Laxe vive y planea rodar en Ourense?
QUEN CHO DIXO
Hoy en el Quen Cho Dixo, Ourense vuelve a ser escenario del séptimo arte
¿Sabe usted que Ourense sigue siendo tierra de inspiración para los cineastas? ¡Que en una de sus villas reside el berciano Sebastián Uría, discípulo de Óliver Laxe? ¿Que acaba de ganar el Premio Pilar Miró a mejor director novel en la Seminci de Valladolid con “Adiós, ríos”, su ópera prima? ¿Que la rodó en Lugo con Amador Arias, protagonista de “O que arde”? ¿Que su próximo reto es rodar en nuestra provincia?
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