Se disparan los accidentes en la N-540 causados por el mal estado del firme

Si el Gobierno promovió la baliza V16 aludiendo a la seguridad vial, parece que esta premisa se le ha olvidado en las carreteras ourensanas. El asfalto de las principales vías de la provincia presenta un muy mal estado, lo que pone en riesgo a los conductores. La proliferación de baches se ha convertido en algo habitual tanto en la A-52 como en la N-120 o la N-540, todas ellas de titularidad estatal.

Esta última, que conecta Ourense y Lugo, a la espera de la tan ansiada A-56, registró un alarmante aumento de accidentes por el estado de la carretera en 2024. En el citado año, según informó el Gobierno en el Senado ante una pregunta del Partido Popular, se produjeron 240 accidentes en la N-540, siendo en 53 -el 22%- la causa el mal estado del firme, aunque en ninguno de ellos hubo heridos. Respecto al total de accidentes, en 228 solo hubo daños mientras 12 de ellos derivaron en heridos, con dos hospitalizados.

Los vehículos tratan de esquivar los baches. | José Paz

Este dato supone un alarmante aumento de siniestros viales en esta carretera respecto a años anteriores. El Gobierno informó de que entre 2020 y 2023, ambos incluidos, se produjeron 637 siniestros de tráfico en la N-540, 49 de ellos -el 7,69%- por el mal estado del firme. Esto significa que en 2024 hubo más accidentes por el estado de la carretera que en los cuatro años anteriores juntos.

La estadística proporciona solo los datos de accidentes, pero los baches también causan daños en los vehículos sin que deriven en siniestros. Es el caso de los pinchazos o las roturas de lunas. Precisamente, una usuaria habitual de la N-540 explicaba en una carta al director publicada ayer en este periódico el calvario que supone circular por esta vía y las consecuencias.

“Peligrosa e indigna”

En ella, Mónica Legaspi cuenta que recientemente reventó dos ruedas de su vehículo debido al pésimo estado del firme. “No era el primer incidente, hace cinco años, rompí el puente trasero de otro coche, por un socavón de la carretera y siete lunas frontales”, recuerda. Legaspi también apunta que es una carretera “peligrosa y totalmente indigna” para una conexión tan importante entre provincias. “No estamos hablando solo de desperfectos materiales, sino de un problema serio de seguridad vial que afecta a trabajadores, estudiantes, transportistas y familias que dependen de esta vía.

Se disparan los accidentes en la N-540 causados por el mal estado del firme | José Paz

El perjuicio para ellos es aún mayor. Según explica en el diario El Progreso de Lugo el presidente de la asociación de empresarios y el Centro Comercial Aberto (CCA) de Chantada, Iñaki Castiñeira, reciben muchas quejas de que los seguros subieron de precio “por culpa de la cantidad de estropicios que provoca la carretera en los vehículos”. Incluso las consecuencias las sufre en su propia empresa. Castiñeira explica que a alguna de las furgonetas han tenido que cambiarle hasta cinco veces la luna en un año.

Por su parte, Eloy Diéguez, vecino de Chantada y uno de los que estuvo en las protestas de abril de 2025 para pedir el arreglo de la N-540, explica a La Región el hartazgo. “Estamos enfadados, pero non imos facer máis manifestacións, non hai ánimos, vacílannos, dinnos que si e nada”, señala. Sí que notaron desde abril de 2025 una mejoría en el tramo que une Chantada y Lugo, pero la situación en otras partes de la vía sigue siendo muy preocupante. “Desde Pereira ata o límite da provincia de Ourense o tramo está fatal”, apunta.

La A-56, la eterna promesa

Mientras, Ourense y Lugo siguen aguardando, aunque sin casi esperanza, que se construya la tan ansiada autovia que una ambas ciudades. Sin embargo, esta conexión podría haber entrado en vía muerta tras años de parálisis, ya que el Gobierno sugirió que esta infraestructura podría perder su condición de autovía para convertirse en un simple corredor, una vía de menores prestaciones y seguridad reducida.