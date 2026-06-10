¿Sabe usted que Doade tiene vínculos con la Xunta que no contabas?
QUEN CHO DIXO
Hoy en el Quen cho dixo, la avenida de Merelles
¿Sabe usted que el director xeral de Turismo, Xosé Manuel Merelles, tiene antepasados en Beariz? ¿Que aprovechando ayer su visita a la feria y la botica de Doade, en este municipio, pudo visitar la céntrica avenida Merelles y descubrir algo más de sus raíces? ¿Que la calle recibe el nombre de Domingo Antonio Merelles, político y propietario de una fundición en el siglo XIX, que residió en este concello?
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