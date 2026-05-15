Doce tractores reforzarán la lucha antiincendios en la provincia de Ourense

La conselleira de Medio Rural, María José Gómez, y el presidente de la Diputación de Ourense, Luis Menor, participaron este jueves en el acto de entrega de una docena de nuevos tractores a otras tantas entidades locales de la provincia para labores de prevención frente a los incendios forestales.

Los beneficiarios de esta entrega (que se suma a la realizada en febrero a otros 12 municipios y mancomunidades de Ourense) son los concellos de Carballeda de Avia, Allariz, Padrenda, Chandrexa de Queixa, Vilar de Santos, Pobra de Trives, O Carballiño, Vilardevós, Carballeda de Valdeorras, Verín y Xunqueira de Ambía, así como la mancomunidad de concellos Santa Águeda (formada por Coles, Amoeiro, A Peroxa y Vilamarín).

María José Gómez ha puesto en valor el esfuerzo económico realizado en el marco de la cooperación entre Xunta y Diputación, un esfuerzo que, sólo en el período 2024-2025, ascendió a 6,5 millones de euros. Estos fondos permitieron formalizar la entrega de maquinaria, poner en marcha brigadas mancomunadas de seis meses y la formación especializada de personal en el “Centro de Loita contra o Lume” (CILL) de la Xunta en Toén.

Asimismo, se acaba de renovar el protocolo de cooperación y de firmar los nuevos convenios con seis mancomunidades de la provincia, de las que dos se suman ahora como novedad, las de la comarca de Ourense y la de Santa Águeda.

Otra novedad de este año es que se incrementan las brigadas de seis meses, que pasan de 16 a 22, con una inversión total de casi 2 millones de euros. El personal de estas brigadas está ahora llevando a cabo su formación. En total, el presupuesto para 2026 es de casi 4 millones de euros, entre lo que aporta la Consellería do Medio Rural y lo que pone la Diputación de Ourense.