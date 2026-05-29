Las dos perspectivas sobre Ourense chocan en el pleno de la Diputación

La Diputación de Ourense vivió un nuevo pleno que se alargó durante más de seis horas, y donde aún se mantuvo el espíritu constructivo que ha caracterizado el mandato; pero al mismo tiempo, fueron varias las fricciones entre las fuerzas de la oposición -que hablan de una provincia con profundos problemas estructurales y abandonada a su suerte- y el grupo de gobierno -quien no comparte el relato derrotista, y pone en valor las inversiones realizadas durante los últimos años-.

La unanimidad asomó una única vez, en el momento de votar la petición llevada por el Partido Popular para reclamar la ampliación del proceso de regularización de inmigrantes, pero ni siquiera aquí se libró de un agrio debate donde se le echaron en cara las declaraciones de la rama nacional del partido, a lo que los populares respondieron citando los escándalos vividos esta semana en el seno socialista.

Sin enmiendas

Otro de los síntomas del momento político fue la negativa a incluir enmiendas, que fueron rechazadas tanto a la hira de reclamar a la Xunta una mayor inversión industrial, como al abordar la situación de los hospitales comarcales.

Ambas mociones llegaron al pleno de la mano del PSOE, quien dibujó un escenario donde la provincia sigue marginada en las grandes decisiones. Postura que matizó primero Marta Novoa, recordando la inversión en suelo industrial que se está haciendo con la ampliación de los polígonos; y después Rosendo Fernández, quien considera que los problemas sanitarios tienen una raíz estructural, y es también responsabilidad del ministerio de Sanidad participar en su resolución.

La petición sobre el futuro de la industria fue la única de la sesión rechazada, mientras que la relacionada con la sanidad fue respaldada con el apoyo de PSOE, BNG, DO y el independiente Xose Carlos Valcárcel, y el voto en contra del PP.

Reformular la prevención

Uno de los debates más largos se vivió durante la moción presentada por el BNG para revisar la situación de Ourense de cara a la temporada de incendios, donde el portavoz nacionalista Bernardo Varela explicó que "é fundamental a identificación das propiedades", exigiendo a continuación que algunas tierras "pasen a ser públicas, pois os Concellos non poden estar perseguindo fantasmas".

A juicio del BNG, es también importante reformular el sistema de prevención y desbroces, abogando por "pagar salarios de servizos sistémicos. Non podemos fialo todo á extinción".

Su propuesta recabó el apoyo de PSOE, Valcárcel y DO; mientras que el PP se abstuvo recordando que "non quedamos quietos. Se o ano pasado dotamos 16 brigadas, este serán 22", indicaba el presidente provincial, Luis Menor, quien añadía que "o abandono e a irresponsabilidade non son culpa nosa".

Relacionada con la gestión forestal estaba también la moción de urgencia presentada por los populares para dotar de 466.000 euros al servicio de incendios, con los que puedan renovar materiales en los parques y celebrar los exámenes para la contratación de 19 bomberos, y una bolsa de trabajo de otras 13 plazas. Entre críticas por las prisas debido a la proximidad de las pruebas, PP, PSOE y Valcárcel dieron su visto bueno, mientras que BNG y DO optaron por la abstención.

Más fricciones

La formación de Gonzalo Jácome protagonizó, precisamente, un tenso enfrentamiento con el gobierno provincial a la hora de tratar la introducción de una serie de modificaciones crediticias recomendadas por los técnicos de la Diputación.

Rafael Cachafeiro comparó varias veces el expediente con el proceder de su gobierno municipal, intentando trasladar a la cámara provincial el ambiente que tiñe el Concello de Ourense, no permitiéndolo el resto de partidos.

Luis Menor le recordó que "nós falamos con todo o mundo. Non pode crititar que non haxa diálogo quen sempre actúa pola súa conta", al tiempo que le recriminaba al señalar que "se quere aportar algunha cousa, fágao, pero non traia cuestións que non están relacionadas".

Los cambios económicos salieron adelante con el único voto a favor del PP y la abstención de toda la oposición.