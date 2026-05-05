Doscientos ourensanos tienen en propiedad diez viviendas o más

La situación de la vivienda y la subida de los precios de los alquileres se han convertido en uno de las principales preocupaciones de los ciudadanos. Con la nueva Ley de Vivienda, aprobado en 2023, se empezó a hablar mucho de los “grandes tenedores”, que son aquellos propietarios que tienen más de diez inmuebles. Sin embargo, si miramos los datos del Catastro en la provincia de Ourense, vemos que la situación es muy distinta a la de otras grandes ciudades españolas. En Ourense la propiedad de las casas no está en manos de unos pocos, sino que se encuentra muy repartida entre muchos dueños diferentes, lo que impide que los grandes fondos de inversión controlen el mercado a su gusto.

Los números oficiales muestran que en la provincia hay 187.899 personas o empresas que pagan impuestos por alguna propiedad inmobiliaria. De todos ellos, solamente 200 llegan a tener diez o más casas, lo que supone un grupo muy pequeño que representa apenas el 0,11% del total de propietarios. Este dato es muy importante porque demuestra que estos grandes dueños tienen muy poca fuerza para cambiar los precios de forma generalizada. En total, este grupo solo maneja 6.061 viviendas de las 266.740 que existen en toda la provincia, lo que significa que solo controlan el 2,27% del mercado total. Si comparamos esto con lo que pasa en Madrid, donde los grandes propietarios tienen casi el 4,9% del mercado, o en Barcelona, donde llegan al 5,9%, se entiende mejor por qué en Ourense el mercado es más estable.

El vecino manda

El grupo que de verdad tiene peso en el sector inmobiliario de Ourense es el de los pequeños ahorradores. Aunque la mayoría de la gente, que es un 74,3%, solo tiene su propia casa, existe un sector muy amplio de 45.711 personas que tienen entre dos y cinco propiedades. Este grupo está formado por vecinos que han heredado una casa o que han invertido su dinero en un segundo piso para alquilarlo. Entre todos ellos suman 110.141 viviendas, lo que supone que el 41% de todas las casas de la provincia pertenecen a este perfil de ahorro familiar. Este dato explica que en Ourense la vivienda se use más como una forma de ahorro de las familias que como un activo para grandes empresas.

Poder empresarial

Cuando analizamos con más detalle a esos 200 grandes propietarios, aparecen diferencias claras entre las personas y las empresas. Aunque hay más particulares que son 92 personas frente a las 73 empresas de este grupo, las sociedades tienen carteras de pisos mucho más grandes. De media, un particular que sea gran tenedor en Ourense tiene unas 14 viviendas, mientras que las empresas del mismo grupo suben esa media hasta las 31 viviendas por cada una. También destaca el dato de las entidades extranjeras que son 112 y tienen en su poder 1.632 pisos. Aunque no es una cifra muy alta porque representa el 0,6% del total, confirma que hay algo de inversión de fuera de España en la provincia.

Por último, los datos muestran que en Ourense no hay ningún particular que tenga más de 100 casas. En ese nivel superior solo encontramos a seis entidades, y entre ellas destacan dos administraciones públicas que gestionan juntas 1.108 viviendas. Esto nos indica que las soluciones para la vivienda social dependen más de lo que hagan los organismos públicos que de lo que decidan los inversores privados. En resumen, el mercado de Ourense sigue estando dominado por los vecinos, lo que crea un modelo de propiedad muy repartido que protege a la provincia de los problemas que sufren otros territorios.