El "efecto Ohio" en Ourense: Barbadás predice el voto de las generales y Melón el de la provincia

En el análisis electoral estadounidense se conoce como "efecto Ohio" a la condición de aquellos territorios cuyo comportamiento en las urnas funciona como un termómetro exacto del resultado del país. En el caso de la provincia de Ourense, ese papel lo desempeña Barbadás, señalado como el municipio de más de mil electores que votó en las últimas elecciones de forma más parecida al conjunto de España. Así se desprende de los registros recopilados por el portal independiente "votomunicipal.es", que reúne datos oficiales del Ministerio del Interior y del INE desde 1977 en los 8.131 municipios del Estado.

Frente al paralelismo estatal de Barbadás, la representatividad estrictamente provincial recae en Melón, identificado como el término municipal que votó con mayor similitud a la media de la provincia de Ourense.

En lo que respecta a la movilización ciudadana, la participación de los electores residentes en la provincia se situó en el 72,1%, una cifra que supera la media del conjunto de España, fijada en el 70,4%. Por municipios, el índice de participación más elevado de todo el territorio ourensano se registró en Beade, donde acudió a las urnas el 81,6% del censo.

De cara a la convocatoria de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, la circunscripción ourensana volverá a repartir 4 diputados. Atendiendo a las cifras de 2023, fue necesario un promedio de 88.941 electores por cada escaño, lo que sitúa a la provincia en el puesto número 25 de 52 en cuanto al peso relativo del voto dentro del mapa electoral español.

El mapa político municipal completó su última configuración en las elecciones locales de 2023, en las que el PP fue la fuerza con mayor número de concejales en 60 ayuntamientos, mientras que el PSdeG-PSOE lo logró en 22 y el BNG en 8.