Ourense ante el 29N: las candidaturas anunciadas y las alianzas para el Congreso y el Senado
ELECCIONES GENERALES
El PSOE ha difundido su propuesta provincial y el acuerdo "Senado de Progreso" incluye Ourense. Fronte Ampla concurrirá sin Podemos en Galicia, mientras Democracia Ourensana anuncia que no se presentará.
Ourense elegirá cuatro diputados y cuatro senadores en las elecciones generales del 29 de noviembre, según el decreto de convocatoria publicado en el BOE. Las formaciones están cerrando sus listas y todavía no existe una relación definitiva de candidaturas proclamadas.
La propuesta del PSOE
El PSdeG-PSOE de Ourense aprobó el 14 de octubre una propuesta al Congreso encabezada por Carmen Rodríguez Dacosta, seguida de Brian Diz González, Marina Vaz Quintillán y Brais González Fernández.
Para el Senado propuso a María Fernández Ojea, Rafael Rodríguez Villarino y Lorena Guerra Vigo. El comunicado provincial señala que corresponde a los órganos superiores del partido aprobar las candidaturas definitivas.
Además, los nombres para la Cámara Alta se difundieron antes del acuerdo de coalición con otras fuerzas de izquierda, por lo que no pueden presentarse como integrantes definitivos de la lista conjunta.
"Senado de Progreso" incluye Ourense
El PSOE y varias formaciones de izquierda han acordado concurrir juntos al Senado bajo la denominación "Senado de Progreso". El pacto incluye las cuatro provincias gallegas.
El acuerdo reúne a los socialistas con Esquerda Unida, Movemento Sumar y otras organizaciones. Queda pendiente confirmar la composición final de la candidatura ourensana. Esta alianza no se extiende al Congreso.
Fronte Ampla, sin Podemos
Movemento Sumar Galicia, Esquerda Unida, Recortes Cero, Partido Verde y agrupaciones municipalistas han acordado concurrir en Galicia como Fronte Ampla.
Las negociaciones con Podemos terminaron sin acuerdo. Su exclusión de la coalición no confirma por sí misma que presente listas propias en Ourense.
PP, BNG y Vox: qué está confirmado
El PP está elaborando sus candidaturas al Congreso y al Senado por Ourense, pero los nombres definitivos no quedan confirmados
El BNG ha anunciado su participación en las generales del 29N, pero no se ha podido verificar la composición de sus candidaturas ourensanas a ambas cámaras.
En cuanto a Vox, no se ha localizado un anuncio provincial que permita confirmar sus candidatos al Congreso y al Senado por Ourense. Su participación en las anteriores generales no basta para dar por formalizadas las candidaturas de esta convocatoria.
Democracia Ourensana no concurrirá
Democracia Ourensana no se presentará al 29N, según el anuncio de Gonzalo Pérez Jácome. La formación centra sus objetivos inmediatos en las municipales de 2027.
La presentación de candidaturas está prevista entre el 21 y el 26 de octubre. Su posterior proclamación permitirá conocer todas las opciones electorales de la provincia y distinguir las listas oficiales de las propuestas internas y los acuerdos anunciados.
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