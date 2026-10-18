El Ejecutivo gallego destina 45 millones al bienestar laboral

El conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, detalló en Ourense las prioridades de su departamento de cara a los próximos presupuestos autonómicos. El titular autonómico explicó que las cuentas de su consellería estarán muy centradas en el Plan integral de prevención y bienestar laboral, un documento que cuenta con una partida global de 45 millones de euros para desplegar en los próximos tres años.

Durante una visita ayer al establecimiento de Bermello Electrodomésticos en Quintela, González avanzó que, dentro de esta hoja de ruta, la Xunta destinará un presupuesto adicional de 1,2 millones de euros al Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia (Issga). El objetivo central de este plan, pactado en el marco del Diálogo Social, es convertir a este organismo en la referencia para apoyar de manera específica a las pymes, microempresas y trabajadores autónomos.

Entre las iniciativas previstas figura el programa “Coida Peme”, que financiará servicios homologados y confidenciales de atención psicológica y física para las plantillas. Asimismo, la Administración autonómica fomentará la flexibilidad organizativa y otorgará ayudas para comprar equipos adaptados que prevengan lesiones físicas.

En el ámbito de la reincorporación tras una baja médica prolongada, González detalló que se habilitarán ayudas para la sustitución de personal. Esta medida busca garantizar la viabilidad de la actividad comercial, protegiendo incluso a aquellos autónomos que trabajan en solitario, para evitar que cierren sus negocios temporalmente. Además, el plan prevé la creación de la Fiestra Única Galega de Saúde Laboral, un servicio público y gratuito, y la figura de un coordinador voluntario para facilitar la vuelta al puesto de trabajo sin acceder al historial clínico del empleado.

González estuvo acompañado durante el acto por el director xeral de Comercio, Gabriel Alén; la directora xeral de Traballo Autónomo, Marta Vázquez; y el delegado territorial en Ourense, Manuel Pardo.

Bermello, finalista en los Premios Comercio Galego

La visita sirvió también para reconocer a Bermello Electrodomésticos como finalista de los Premios do Comercio Galego 2026 en la categoría de trayectoria. El negocio ourensano opta al galardón por su recorrido a y su capacidad para modernizar y digitalizar su actividad. Los ganadores se desvelarán el 27 de octubre en una gala que acogerá Ourense, donde competirá con Óscar Joyeros (Viveiro) y Alonso Carnicería (Salceda de Caselas).

Por su parte, Jorge Bermello agradeció el respaldo de la Administración autonómica al tejido comercial local. “Ourense ha presumido siempre de tener un gran comercio; eso da vida a una ciudad. Pero, lógicamente, los tiempos han evolucionado y el comercio también tiene que adaptarse”, afirmó. El empresario remarcó que el sector necesita evolucionar con el apoyo institucional, algo que consideró vital para proteger “un importante número de puestos de trabajo” y asegurar el futuro de la provincia.