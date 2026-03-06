Del electro latino al "electro de Xinzo" con una canción que ya triunfa en Ourense y otras partes de España: "A canción do verán"

La música urbana gallega vive un momento de expansión, creatividad y nuevos frentes. Un ejemplo reciente de dicha tendencia es Manuel Rodríguez, más conocido como Kid Mount, artista de Xinzo de Limia, que ha logrado captar la atención con su último tema Esta Vida Pide Outra. Parte de su disco Perreo Paradiso, la canción combina bases electrónicas con ritmos latinos, recordando al sonido de Juan Magán a principios de los 2010, pero con una personalidad propia.

El tema se ha convertido en un auténtico fenómeno: sus vídeos superan las 50.000 visualizaciones y los comentarios destacan la repercusión más allá de Galicia: “Que locura a de cantantes galegos que estan aparecendo”, “A canción do verán” o “El tema va tan duro que lo estamos escuchando en Málaga”.

Kidmount, con su propuesta de “electro de Xinzo”, muestra una fusión entre lo global y lo local: ritmos bailables de influencia latina, producción electrónica moderna y letras en gallego que crean un estilo único. Puedes escucharla aquí.