Los empresarios de Barreiros exigen a Adif el arreglo de sus viales en Ourense

La Asociación de Empresarios del Polígono de Barreiros ha reclamado a Adif la restauración de lde los viales del polígono industrial que resultaron dañados por las obras del túnel de Rante. Las calles y carreteras empleadas por los camiones durante la construcción de la infraestructura ferroviaria presentan actualmente notables desperfectos, con el asfalto roto, y varios depósitos de áridos que, al no retirarse, levantan frecuentes nubes de polvo.

El colectivo empresarial insta a las autoridades competentes a ejecutar labores de mantenimiento. Alejandro Cruz, presidente del colectivo empresarial, detalla los efectos derivados del uso intensivo de estas vías por parte de la maquinaria pesada industrial. “Ya tuvimos problemas cuando Adif estaba trabajando aquí, en el túnel este de Rante. Hubo empresas que tuvieron muchísimas incidencias, primero porque generaban polvo e inquietud, y el trasiego de camiones era molesto”, declara Cruz, quien añade que los vehículos de carga circularon ininterrumpidamente por la zona durante la fase inicial de perforación y construcción.

Tras una reunión previa con la alcaldesa de San Cibrao, Marta Nóvoa, los empresarios se dirigen ahora directamente al responsable ferroviario para intentar recuperar la normalidad.

Dos viales

La reclamación se dirige a dos tramos de carretera. El primero corresponde al área donde se instaló la planta cementera para la elaboración del material. El segundo tramo es la vía de acceso que asciende por la parte posterior del recinto empresarial. “Todo ese vial, más el que sube por detrás del polígono, lo dejaron hecho un desastre. Lo que pedimos desde la Asociación de Empresarios es que nos lo dejen en las condiciones que estaban”, continúa el presidente de los empresarios.

Transporte

Las condiciones del asfalto, según Alejandro Cruz, impiden la circulación normalizada de los trabajadores del polígono. El desgaste del pavimento impacta en la logística y el transporte de mercancías, y la solución requerida por la patronal consiste en una intervención sobre la superficie de rodadura de la calzada.

“Los viales están de tanto trasiego de camiones y camiones cargados, llenos de baches”, argumenta el presidente. “Lo que pedimos es que le hagan un asfaltado y que lo dejen como lo encontraron, en perfectas condiciones para andar por él”, especifica a continuación.