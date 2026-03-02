¿Sabe usted que el entroido ourensano llegó a Santiago fuera de fecha?

QUEN CHO DIXO

Hoy en el Quen cho dixo, boteiros y fulións en el compostelano barrio de Sar

¿Sabe usted que el Entroido ourensano se resiste a decir adiós? ¿Que los entroideiros apuran fiestas más allá de sus fronteras naturales? ¿Que si el sábado se reunían en Nogueira de Ramuín varias figuras, esa misma tarde la provincia tenía representación en Santiago? ¿Que el barrio de Sar acogió una fiesta con la presencia de los boteiros y el fulión de Viana do Bolo? ¿Que los picheleiros disfrutaron con sus bombos, color y energía?

