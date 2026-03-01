¿Sabe usted que en Cenlle los solteros están de enhorabuena?

¿Sabe usted que los solteros de Cenlle y entorno están de enhorabuena? ¿Que ya tienen su festividad en la bodega Casal, que estos días celebra San Solterín, un “evento para solteiros”, con vinos, pinchos, música y juegos, según anunció? ¿Que son tres días de fiesta y que los solteros fueron repartidos, dependiendo la asistencia a cada una de las jornadas, y también el horario de inicio, de sus edades?