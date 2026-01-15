¿Sabe usted que el Entroido ourensano viajará a Vigo para demostrar su valor en un escenario de lujo?

¿Sabe usted que un año más el Entroido ourensano viajará a Vigo para demostrar su valor en un escenario de lujo? ¿Que el Celta llevará representantes del triángulo máxico a Balaídos? ¿Que todo apunta a que será este fin de semana, aprovechando el partido ante el Rayo Vallecano? ¿Que es una muestra más del valor que el equipo vigués le está dando a la provincia?