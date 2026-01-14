¿Sabe usted que Tristán Ulloa lidera el reparto de El crimen de Pazos?
Hoy, en el Quen cho dixo, la serie, inspirada en el asesinato de la verinense Isabel Fuentes, está protagonizada por Tristán Ulloa y un reparto de caras muy conocidas
¿Sabe usted que los actores de El crimen de Pazos, que podrá verse en Netflix este año, inspirada en el asesinato de la verinense Isabel Fuentes, está protagonizada por Tristán Ulloa? ¿Que el reparto de la serie de Bambú Producciones también cuenta con conocidos actores como Miguel Borines, Carlos Blanco, Marta Nieto, Verónica Sanchez, Fernando Guillén Cuervo o Tito Asorey, entre otros rostros ben coñecidos?
