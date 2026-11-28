DENUNCIAS DE LOS LECTORES
Cronista local | Las denuncias de los vecinos de Ourense hoy jueves, 26 de noviembre
QUEN CHO DIXO
¿Sabe usted que los carteros siguen buscando “voluntarios” para las mesas electorales? ¿Que las renuncias de algunos, las exenciones por edad o enfermedad de otros, y las ausencias en el domicilio obligan a tirar de listado y citar a los siguientes para las mesas electorales? ¿Que no sirve de nada esconderse porque los que no aparezcan pueden recibir esa misma mañana la visita de la Policía y llevárselos a la fuerza?
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