¿Sabe usted que los carteros siguen buscando “voluntarios” para las mesas electorales? ¿Que las renuncias de algunos, las exenciones por edad o enfermedad de otros, y las ausencias en el domicilio obligan a tirar de listado y citar a los siguientes para las mesas electorales? ¿Que no sirve de nada esconderse porque los que no aparezcan pueden recibir esa misma mañana la visita de la Policía y llevárselos a la fuerza?