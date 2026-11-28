Generales 29-N | ¿Qué debo saber si me ha tocado ser presidente o vocal en una mesa electoral?
GUÍA COMPLETA
La designación como presidente o vocal en una mesa electoral para las elecciones generales del 29 de noviembre implica obligaciones legales, excusas, dietas y permisos laborales que conviene conocer con antelación.
Si te ha tocado ser presidente o vocal en una mesa electoral de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre, conviene revisar las normas que regulan el cargo, las excusas admitidas, la dieta económica y los permisos laborales asociados a la jornada de votación. La designación es obligatoria por ley para titulares y suplentes, y el incumplimiento injustificado puede acarrear consecuencias penales.
Plazos y motivos para presentar excusas
Quienes reciban la notificación disponen de un plazo de siete días desde que la reciben para alegar una causa justificada y documentada ante la Junta Electoral de Zona, siguiendo los criterios fijados por la Junta Electoral Central. Si surge un impedimento sobrevenido con posterioridad, debe comunicarse con la antelación prevista o de forma inmediata antes de la constitución de la mesa a las 8:00 del 29 de noviembre.
La normativa de la Junta Electoral Central y el artículo 27.3 de la LOREG contemplan distintos supuestos justificados que deben acreditarse documentalmente ante la Junta Electoral de Zona, divididos en causas personales, responsabilidades familiares y razones profesionales:
- Causas personales:
- Ser mayor de 65 años y menor de 70 (conforme al artículo 26.2 de la LOREG).
- El cambio de residencia habitual a otra Comunidad Autónoma, siempre que se justifique además la dificultad de formar parte de la mesa electoral.
- Responsabilidades familiares:
- El cuidado del lactante por parte de sus progenitores, adoptantes, guardadores o acogedores, con la correspondiente acreditación documental.
- Razones profesionales:
- Prestar servicios durante la jornada electoral a las Juntas Electorales, a los Juzgados o a las Administraciones Públicas con funciones electorales, incluidos los notarios que deban realizar las funciones previstas en el artículo 91.5 de la LOREG, mediante informe del responsable del órgano que detalle las dificultades de sustitución.
- Prestar durante el día de la votación servicios esenciales de la comunidad de importancia vital, como los de carácter médico, sanitario, de protección civil o bomberos, acreditado mediante informe del responsable del servicio que exponga los motivos que impiden o dificultan de forma particular la sustitución.
- Ejercer como director de medio de comunicación de información general o jefe de servicios informativos cuando deba cubrirse la jornada electoral.
- Participar como profesional en acontecimientos públicos previstos con anterioridad a la convocatoria electoral que se celebren el día de la votación, cuando la persona designada no pueda ser sustituida y su ausencia obligue a suspender el acto provocando perjuicios económicos, debidamente acreditados.
Dietas y permisos laborales por la jornada electoral
Quienes ejerzan el cargo de presidente o vocal perciben una dieta de 75 euros por la jornada electoral, un importe que corresponde a los titulares que desempeñan la función y a los suplentes que acaben sustituyendo a un titular.
En el ámbito laboral, los trabajadores por cuenta ajena o funcionarios que participen en la mesa electoral tienen derecho a un permiso retribuido de jornada completa durante el día de la votación, si ese domingo les correspondía trabajar, así como a una reducción retribuida de cinco horas en su jornada laboral del lunes 30 de noviembre.
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