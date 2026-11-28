Una mesa electoral comienza a contabilizar los votos, a 23 de julio de 2023,

Si te ha tocado ser presidente o vocal en una mesa electoral de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre, conviene revisar las normas que regulan el cargo, las excusas admitidas, la dieta económica y los permisos laborales asociados a la jornada de votación. La designación es obligatoria por ley para titulares y suplentes, y el incumplimiento injustificado puede acarrear consecuencias penales.

Plazos y motivos para presentar excusas

Quienes reciban la notificación disponen de un plazo de siete días desde que la reciben para alegar una causa justificada y documentada ante la Junta Electoral de Zona, siguiendo los criterios fijados por la Junta Electoral Central. Si surge un impedimento sobrevenido con posterioridad, debe comunicarse con la antelación prevista o de forma inmediata antes de la constitución de la mesa a las 8:00 del 29 de noviembre.

La normativa de la Junta Electoral Central y el artículo 27.3 de la LOREG contemplan distintos supuestos justificados que deben acreditarse documentalmente ante la Junta Electoral de Zona, divididos en causas personales, responsabilidades familiares y razones profesionales:

Causas personales:

Ser mayor de 65 años y menor de 70 (conforme al artículo 26.2 de la LOREG ).

El cambio de residencia habitual a otra Comunidad Autónoma , siempre que se justifique además la dificultad de formar parte de la mesa electoral.

Responsabilidades familiares:

El cuidado del lactante por parte de sus progenitores, adoptantes, guardadores o acogedores, con la correspondiente acreditación documental.

Razones profesionales:

Prestar servicios durante la jornada electoral a las Juntas Electorales , a los Juzgados o a las Administraciones Públicas con funciones electorales, incluidos los notarios que deban realizar las funciones previstas en el artículo 91.5 de la LOREG , mediante informe del responsable del órgano que detalle las dificultades de sustitución.

Prestar durante el día de la votación servicios esenciales de la comunidad de importancia vital , como los de carácter médico , sanitario , de protección civil o bomberos , acreditado mediante informe del responsable del servicio que exponga los motivos que impiden o dificultan de forma particular la sustitución.

Ejercer como director de medio de comunicación de información general o jefe de servicios informativos cuando deba cubrirse la jornada electoral.

Participar como profesional en acontecimientos públicos previstos con anterioridad a la convocatoria electoral que se celebren el día de la votación, cuando la persona designada no pueda ser sustituida y su ausencia obligue a suspender el acto provocando perjuicios económicos, debidamente acreditados.

Dietas y permisos laborales por la jornada electoral

Quienes ejerzan el cargo de presidente o vocal perciben una dieta de 75 euros por la jornada electoral, un importe que corresponde a los titulares que desempeñan la función y a los suplentes que acaben sustituyendo a un titular.

En el ámbito laboral, los trabajadores por cuenta ajena o funcionarios que participen en la mesa electoral tienen derecho a un permiso retribuido de jornada completa durante el día de la votación, si ese domingo les correspondía trabajar, así como a una reducción retribuida de cinco horas en su jornada laboral del lunes 30 de noviembre.