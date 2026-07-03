¿Sabe usted que el escritor José María Paz Gago dedica su nuevo proyecto al pulpo á feira?

LOS TITULARES DE HOY
La portada de La Región de este domingo, 5 de julio
QUEN CHO DIXO
¿Sabe usted que el catedrático y escritor celanovés José María Paz Gago, mente inquieta y viajero incansable, ha vuelto a exaltar un plato típico de nuestra cocina? ¿Que tras publicar una completa obra sobre el cocido gallego, ahora se atreve con el pulpo á feira? ¿Que estos días ha estado en su villa natal y en O Carballiño grabando un programa de televisión para Canal Cocina sobre este manjar ourensano?
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La portada de La Región de este domingo, 5 de julio
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