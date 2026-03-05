El exceso de peso es un problema que afecta a seis de cada diez ourensanos

La obesidad se ha convertido en uno de los principales desafíos de salud pública en las sociedades desarrolladas. Lo que durante décadas fue percibido como una cuestión meramente estética hoy está reconocido por la comunidad científica como una enfermedad compleja, crónica y multifactorial que afecta a millones de personas y que se asocia a numerosas patologías metabólicas.

Este escenario se refleja también en Ourense. Según los últimos indicadores del Observatorio de Saúde Pública de Galicia correspondientes a 2024, el 19,1% de los adultos del área sanitaria ourensana presenta obesidad, lo que la sitúa como la tercera con mayor prevalencia de Galicia, solo por detrás de la lucense (20,8%) y Pontevedra y O Salnés (20,8%). A esta cifra se suma además un elevado porcentaje de sobrepeso, que ronda el 38% de la población adulta, lo que sitúa el exceso de peso total en casi seis de cada diez adultos. En el conjunto de Galicia, la obesidad afecta aproximadamente al 18% de la población adulta, mientras que el sobrepeso supera el 36%, datos por encima de la media española.

Con el objetivo de concienciar sobre esta realidad, ayer se celebró el Día Mundial de la Obesidad, una jornada que en Ourense se conmemoró con un paseo saludable organizado dentro del programa de la Xunta Plan Obesidade Zero, en el que participaron medio centenar de personas. La iniciativa consistió en una caminata de unos siete kilómetros en las que se ofrecieron pequeñas píldoras informativas sobre alimentación, bienestar emocional o descanso. “Lo que buscamos es fomentar hábitos saludables y que esto no sea algo puntual, sino un cambio sostenido en el tiempo”, explicó Xisela Delgado, una de las profesionales implicadas en la actividad. La actividad contó con la colaboración de centros de salud y asociaciones locales.

Medicina

Desde el punto de vista clínico, la endocrinóloga del CHUO Icíar Solache subraya que la obesidad es una enfermedad compleja que suele ir asociada a múltiples patologías. “Muchos de los pacientes llevan años luchando contra el problema. Con frecuencia aparece acompañada de diabetes, hipertensión, hígado graso o apnea del sueño”, explica. Según la especialista, la obesidad responde a una combinación de factores genéticos y ambientales. “Hay personas que tienen más facilidad para ganar peso, pero los hábitos siguen siendo fundamentales. Hoy vivimos de forma mucho más sedentaria y tenemos calorías disponibles en cualquier momento”, señala.

En los últimos años han aparecido nuevos fármacos para el tratamiento de esta enfermedad, aunque la especialista insiste en que no son una solución aislada. “Los medicamentos pueden ayudar, pero siempre deben ir acompañados de cambios en el estilo de vida. Si no se modifican los hábitos, el beneficio siempre es temporal”, advierte Solache. Además, recuerda que estos tratamientos no están financiados en la mayoría de los casos, lo que supone un coste mensual que puede superar los cien euros o los doscientos euros. “No todo el mundo puede costearlos, además, hay una mayor prevalencia de obesidad en personas con poco nivel adquisitivo”, advierte.

Más allá de los riesgos médicos, la especialista también subraya el impacto en la calidad de vida. “La obesidad condiciona muchas cosas cotidianas, desde atarse los zapatos hasta viajar en un coche o encontrar ropa”, explica. Sin embargo, insiste en que mejorar la salud no exige necesariamente alcanzar un peso ideal. “Perder entre un 5% y un 10% del peso corporal ya tiene beneficios importantes”.

Desde la Atención Primaria, la nutricionista Alba García coincide en que los cambios sociales y de estilo de vida han influido de forma decisiva en el aumento del exceso de peso. “Nuestra forma de vivir favorece el sedentarismo. Comemos como en épocas en las que el trabajo era físico, pero hoy la mayoría de las personas tiene una vida mucho más sedentaria”, señala.

García también defiende alejarse del concepto tradicional de dieta. “Los nutricionistas no buscamos cambios estéticos, sino mejorar la salud. La clave es aprender a comer de forma equilibrada y adaptada a la realidad de cada persona”, explica. En su opinión, la prevención debe empezar desde edades tempranas, fomentando hábitos como la actividad física, una alimentación variada y una relación saludable con la comida. “Se trata de moverse más, comer mejor y entender que cuidar la alimentación es una inversión en salud”, concluye.