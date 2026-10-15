La falta de lluvias seca los ríos y reduce el nivel de los embalses de Ourense

La gran anomalía en las precipitaciones de octubre, sumada a la prolongada sequía que afecta a la provincia desde primavera, deja en una situación crítica a la red hídrica ourensana.

Algunos ríos, especialmente los de menor tamaño, ya discurren prácticamente secos o directamente no tienen agua, como es el caso del río Barbaña, cuyo cauce a la altura de Ponte Noalla es ya un secarral.

También fluye especialmente reducido el río Barbadás. En este concello continúan tomando medias. “Siguen habendo as mismas condicións, xa que sigue sin chover e a Confederación Hidrográfica non nos indicou nada máis. Reducimos os regos das zonas verdes e eliminamos os baldeos”, indicó el alcalde Xosé Carlos Valcárcel.

La capacidad de los embalses de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil en Ourense apenas supera el 60%, un punto menos que el año pasado y más de seis menos que en el 2024 a estas alturas. La situación es especialmente preocupante en el río Limia, coincidiendo con la zona de más riesgo de incendio: el embalse de As Conchas se encuentra solo a un 33% (casi 21 puntos menos que el año pasado), mientras que el río a la altura de Ponte Liñares (Bande) tiene un nivel de tan solo 7 centímetros.

A pesar de esta situación, desde los concellos indican que en líneas generales no hay restricciones ni problemas de abastecimiento en la red pública. La demanda con respecto a los meses de verano baja al haber menos visitantes y tampoco se utiliza tanta agua para regadío ni para piscinas.