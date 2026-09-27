¿Sabe usted que, aún faltando cuatro meses, la provincia ya se prepara para el Entroido?

QUEN CHO DIXO

Hoy en el Quen Cho Dixo, los negocios de Ourense no pierden el tiempo

"Cavacos"
"Cavacos"

¿Sabe usted que cuando todavía faltan cuatro meses, la provincia ya calienta motores para su celebración popular más especial? ¿Que los negocios de las villas han empezado a entrar en “modo Entroido”? ¿Que una conocida carpintería de Verín ya ofrece los “cavacos” de madera de amieiro a partir de los que tallar la careta del Cigarrón? ¿Que dentro de muy poco, esa madera estará corriendo por las calles, zamarra en mano?

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