¿Sabe usted que una vianesa se vuelve viral por el uso que hace del Boteiro?

¿Sabe usted que en Viana do Bolo ya están pensando, de hecho no dejan de hacerlo durante todo el año, en el Entroido? ¿Que la nueva moda ahora parece ser adornar las aixadas con el rostro del Boteiro? ¿Que una vianesa bien entroideira ha revolucionado las redes con la customización de este apero de labranza, pieza clave del fulión? ¿Que lo cierto es que le ha quedado bien lucida su creación?