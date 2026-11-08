Fechas que dejan clara la propiedad y cuándo se hizo

Esta colección de fotografías está hecha a lo largo de excursiones por la provincia y, como es habitual, con la intención de que permanezcan y nos cuenten nuestra historia. Las hay labradas en piedra, pintadas, encaladas, en color, artísticas y trabajadas o sencillamente marcadas sin mayor esfuerzo.

Poner a un edificio la fecha de construcción es una costumbre universal, rural y urbana muy antigua que va sufriendo altibajos según la moda.

La intención es recordar, valorar la antigüedad y la propiedad y hacer historia de una u otra manera. Se ponen en las fachadas, encima de las puertas, en los balcones, siempre en lugar destacado aunque discreto. Las hay labradas en piedra, pintadas, encaladas, en color, artísticas y trabajadas o sencillamente marcadas sin mayor esfuerzo.

El diseño de las letras y los números es variadísimo y original. Si la fecha supone afán de eternidad, las iniciales o nombres del propietario de la vivienda o de la familia que la construyó hablan de posesión y arraigo. El franquismo tuvo especial interés en dotar de fecha a sus obras públicas especialmente en fuentes y lavaderos rurales para dejar constancia de su labor social en tiempos en los que la traída de agua a domicilio era aún rara en el rural gallego.

Las sirenas mitológicas, aves-mujeres, diosas preolímpicas que seducen a través de una canción sublime, mujeres pez demonizadas por el cristianismo, son un poderoso símbolo femenino en continua metamorfosis. Mi colección se compone de mas de 1.700 artículos, cerca de 8.000 fotografías, 132 carruseles de 80 dispositivas cada uno. Lo tengo todo catalogado por orden según la fecha de entrada y por orden alfabético según el tema además de 112 películas, videos amateur, DVD de sirenas en el mundo de la música y la ópera” — Meri Lao - Coleccionista de sirenas

Están ahí, cuentan historia, ya no significan nada y creo que sería una pena destruirlas. Esta colección de fotografías está hecha a lo largo de excursiones por la provincia y, como es habitual, con la intención de que permanezcan y nos cuenten nuestra historia.