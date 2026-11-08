Las fachadas cuentan más de lo que ponen.
Las fachadas cuentan más de lo que ponen. | La Región

Fechas que dejan clara la propiedad y cuándo se hizo

UNA VIDA DE COLECCIÓN (LIV)

Esta colección de fotografías está hecha a lo largo de excursiones por la provincia y, como es habitual, con la intención de que permanezcan y nos cuenten nuestra historia. Las hay labradas en piedra, pintadas, encaladas, en color, artísticas y trabajadas o sencillamente marcadas sin mayor esfuerzo.

Poner a un edificio la fecha de construcción es una costumbre universal, rural y urbana muy antigua que va sufriendo altibajos según la moda.

La intención es recordar, valorar la antigüedad y la propiedad y hacer historia de una u otra manera. Se ponen en las fachadas, encima de las puertas, en los balcones, siempre en lugar destacado aunque discreto. Las hay labradas en piedra, pintadas, encaladas, en color, artísticas y trabajadas o sencillamente marcadas sin mayor esfuerzo.

El diseño de las letras y los números es variadísimo y original. Si la fecha supone afán de eternidad, las iniciales o nombres del propietario de la vivienda o de la familia que la construyó hablan de posesión y arraigo. El franquismo tuvo especial interés en dotar de fecha a sus obras públicas especialmente en fuentes y lavaderos rurales para dejar constancia de su labor social en tiempos en los que la traída de agua a domicilio era aún rara en el rural gallego.

Las sirenas mitológicas, aves-mujeres, diosas preolímpicas que seducen a través de una canción sublime, mujeres pez demonizadas por el cristianismo, son un poderoso símbolo femenino en continua metamorfosis. Mi colección se compone de mas de 1.700 artículos, cerca de 8.000 fotografías, 132 carruseles de 80 dispositivas cada uno. Lo tengo todo catalogado por orden según la fecha de entrada y por orden alfabético según el tema además de 112 películas, videos amateur, DVD de sirenas en el mundo de la música y la ópera” — Meri Lao - Coleccionista de sirenas

Están ahí, cuentan historia, ya no significan nada y creo que sería una pena destruirlas. Esta colección de fotografías está hecha a lo largo de excursiones por la provincia y, como es habitual, con la intención de que permanezcan y nos cuenten nuestra historia.

En el rural era muy frecuente poner en los balcones las iniciales del propietario de la casa y la fecha de construcción de la misma.
1/18 En el rural era muy frecuente poner en los balcones las iniciales del propietario de la casa y la fecha de construcción de la misma. | M.O
Fachada de una casa muy antigua en Albergueria (Laza).
2/18 Fachada de una casa muy antigua en Albergueria (Laza). | M.O
intada a mano en una fuente, formando parte de un lavadero, en Souto
3/18 intada a mano en una fuente, formando parte de un lavadero, en Souto | M.O
Popular y antiguo peto de ánimas.
4/18 Popular y antiguo peto de ánimas. | M.O
rabajo artístico en dos viviendas de Maceda y Esgos sin duda hechas por el mismo artista.
5/18 rabajo artístico en dos viviendas de Maceda y Esgos sin duda hechas por el mismo artista. | M.O
Trabajo artístico en dos viviendas de Maceda y Esgos sin duda hechas por el mismo artista.
6/18 Trabajo artístico en dos viviendas de Maceda y Esgos sin duda hechas por el mismo artista. | M.O
Excepcional fuente en A Peneda (Rairíz da Veiga) con reloj de sol incluido. Una joyita.
7/18 Excepcional fuente en A Peneda (Rairíz da Veiga) con reloj de sol incluido. Una joyita. | M.O
Una vez más una fuente con fecha, está en Maceda.
8/18 Una vez más una fuente con fecha, está en Maceda. | M.O
Desde este peto de ánimas se dan la bienvenida en Souto Verde (Laza) a los peregrinos a Santiago por la Vía da Plata.
9/18 Desde este peto de ánimas se dan la bienvenida en Souto Verde (Laza) a los peregrinos a Santiago por la Vía da Plata. | M.O
Instalar fuentes en el rural era uno de los empeños del franquismo donde no había traída de agua pública. Ésta forma parte de un lavadero en Vilamarín con los distintivos propios de su tiempo.
10/18 Instalar fuentes en el rural era uno de los empeños del franquismo donde no había traída de agua pública. Ésta forma parte de un lavadero en Vilamarín con los distintivos propios de su tiempo. | M.O
Señalando la entrada a una finca en La Derrasa.
11/18 Señalando la entrada a una finca en La Derrasa. | M.O
Rótulo callejero en Cartelle.
12/18 Rótulo callejero en Cartelle. | M.O
Bonita fuente de 1948.
13/18 Bonita fuente de 1948. | M.O
Trabajo de cantería en Cartelle. No está claro si la fecha corresponde al muro o a la piedra exclusivamente.
14/18 Trabajo de cantería en Cartelle. No está claro si la fecha corresponde al muro o a la piedra exclusivamente. | M.O
Encalada y hermosamente decorada por la naturaleza en San Clodio.
15/18 Encalada y hermosamente decorada por la naturaleza en San Clodio. | M.O
Muy trabajada y decorada.
16/18 Muy trabajada y decorada. | M.O
Hermosa puerta de 1965 en el Ribeiro.
17/18 Hermosa puerta de 1965 en el Ribeiro. | M.O
Otra vez trabajo de cantería en una fuente de Beade.
18/18 Otra vez trabajo de cantería en una fuente de Beade. | M.O

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