Abandonado a su suerte

Lo tenía todo muy bien pensado el candidato Sánchez cuando se fue de vacaciones abandonando a los ceutíes tras la invasión masiva. Ante tanta corrupción necesitaba un golpe de efecto, una justificación para adelantar las elecciones después del asalto a Ceuta consentido por su Gobierno e impulsado por Marruecos. Así que la maquinaria de propaganda usó sin compasión el desahucio de Maricamen que en paz descanse como coartada de una convocatoria electoral ventajosa para sus intereses personales. Eso iba acompañado de la acampada de Sol por la vivienda, dando comienzo a la protesta y la tensión en las calles que suele utilizar la extrema izquierda para movilizar a su electorado y cuestionar las victorias de la derecha en las urnas. Rodearon el Congreso con Rajoy, fletaron autocares contra Juanma Moreno e incendian las calles de forma preventiva para advertir de lo que le espera a PP y Vox si ganan las elecciones.

No contaba el aparato sanchista con el freno al dopaje del censo de la “ley de nietos”, con la dimisión de desahucios Mínguez, ni con otro accidente mortal ferroviario como el de Urda, el segundo en nueve meses. Pero para eso está la ruindad de Puente, para dimitir tarde y mal en una escenificación electoral que faltó al respeto de 116 víctimas mortales, y para servir de escudo al líder supremo que empezó bailando y dando besos mitineros hasta convertir el guateque en un premonitorio funeral electoral.

De Sánchez se espera cualquier truco tramposo para remontar, pero lo cierto es que está bailando grogui al borde del KO

Se las prometía muy felices el candidato Sánchez, pero ni la cumbre iberoamericana le ha salido bien, porque los Lula, Delcy y Sheinbaum también le abandonaron a su suerte como hizo Pedro con Ceuta. Ni la imposible remontada a lo Lula, ni el esplendor en hierba de Delcy en la ONU, ni el uso del rey para traer a la presidenta mexicana a Madrid han dado fruto. Parece que la XXX Cumbre Iberoamericana ha sido mayormente la cumbre de la internacional ultraderechista que de la ultraizquierda del Grupo de Puebla. La presencia del argentino Milei y del chileno Kast ha invertido el planeado aire revolucionario de cita tan relevante en la que el candidato Sánchez quería proyectarse como estadista del mundo mundial. Eso que tanto le gusta del multilateralismo de salón y la pose antiTrump, eso de erigirse en el justiciero universal de las buenas causas de la pobreza, el pacifismo, el cambio climático, la inmigración y otros mantras recurrentes de la izquierda no ha lucido como se esperaba ni con la presencia de Zelensky. Pobre Pedro, de nuevo abandonado a su suerte porque el destino tiene esas burlas vengativas tras el abandono de la ciudad autónoma y la utilización electoralista de la dana que le ha pasado factura con Adamuz y Urda.

Campaña electoral

La cumbre iberoamericana que Pedro había planeado como parte de su campaña electoral, con registro incluido de la UCO en ADIF, terminó siendo la cumbre de 7 afines al trumpismo derrotado esta semana en las urnas estadounidenses. De Sánchez se espera cualquier truco tramposo para remontar, pero lo cierto es que está bailando grogui sobre el cuadrilátero electoral al borde del KO de la corrupción, la dejación de funciones en Ceuta, las mentiras reincidentes de su mandato, los pactos con los proetarras y los golpistas, la amnistía y ahora la evidente incompetencia de gestión demostrada en las tragedias de Adamuz y Urda. La dimisión efectista de Puente no dará resultado, porque la sociedad se ha dado cuenta de que no se produce por las muertes “inasumibles” de los accidentes, sino porque las encuestas tracking del CISTezanos detectaron la fuga de 500.000 votos en un sólo fin de semana. El sanchismo trata de taponar la pérdida de confianza y de sufragios, pero a Pedro no sólo le abandonan los votantes, sino que también le han abandonado sus socios salvo Bildu, heredero político de la banda terrorista ETA, lo cual prueba el desprecio a las víctimas del terrorismo y la deriva emprendida por el socialismo obrero español que busca culpables de su negligencia entre soldadores de vías y controladores ferroviarios.

Al sanchismo abandonado a su suerte sólo le quedan la votación exterior y por correo y la gresca de la huelga general contra la oposición. Ese paro con olor a subvención es una nueva demostración de la ficción en la que ha decaído el régimen Frankenstein, más preocupado por saquear el Estado y hacer propaganda que por una gestión eficiente. Pedro Sánchez sólo está motivado por esquivar los tribunales, evitar la debacle electoral y blindar su continuidad. Resulta alarmante en democracia que a pesar de todas las vergüenzas y engaños de su mandato una parte de la sociedad española le exculpe con un apoyo electoral de unos 100 escaños. El castigo que su comportamiento político y social merece debiera ser directamente proporcional al déficit democrático que supone zancadillear la alternancia y un cambio de regeneración necesario y sereno. Abandonado a su suerte, Pedro Sánchez usará cualquier subterfugio para evitar su muerte política. Pero lamentablemente, la responsabilidad de las tragedias ferroviarias mortales alcanza al presidente y a su ministro cortafuegos dimitido, como alcanzó la Dana a Mazón y su consejera.

La dimisión tóxica

Óscar Puente. | La Región

El sanchismo dice que el ex-ministro Puente "renunció por dignidad y empatía con las víctimas", pero Sánchez le dimitió por conveniencia electoral. Quienes desde el principio vimos en Puente un elemento tóxico para la convivencia y el juego limpio reivindicamos el acierto, porque el tiempo ha demostrado que las sospechas estaban justificadas. Con frialdad propagandística, Puente se ha sacrificado a si mismo por el bien del sanchismo, aunque es dudoso que su dimisión tardía, como la dimisión de la tenedora Mínguez, salven la campaña del candidato Pedro. Sánchez nombró ministro de Transportes a Ábalos, condenado y encarcelado por corrupción, que ha llevado a la detención del exchófer de Sánchez. Después eligió a Raquel Sánchez, que contrató trenes para Asturias y Cantabria que no entraban por los túneles y aplazó la reforma del sistema LZB. Y finalmente puso al ministro tuitero que ejerció de matón del sanchismo y ensució la política. Su dimisión no dignifica el sanchismo. Más bien es la prueba de que no todos los políticos son iguales, pero en el sentido contrario de la campaña electoral de blanqueamiento sanchista.

Cuerpo a Cuerpo

Carlos Cuerpo. | La Región

Carlos Cuerpo asume la cartera de Puente y ya es vicepresidente primero y ministro de Economía, Transportes, Comercio y Empresa. El supuesto independiente que no va en las listas electorales del PSOE también quedará achicharrado por el sanchismo, porque su tono sosegado no podrá cambiar la dinámica de una mala gestión al frente del ministerio con más dinero, víctima de 3 años sin Presupuestos. De nuevo un teatro del sanchismo para disimular la falta de empatía y transparencia exhibida por Puente en la diputación permanente del Congreso, quien tras cuatro horas de comparecencia anunció su renuncia preparada en prime time para salvar a Sánchez, cuando es el primer y máximo responsable de la nefasta gestión. Esta orgía de la mentira permanente en la que el sanchismo ha convertido la política se quiere disimular ahora con el cartel "Cuerpo a Cuerpo" y su nuevo lema falso "no todos somos iguales". Pero el vicepresidente primero no es candidato, y su nombramiento es meramente retórico, testimonial e instrumental.