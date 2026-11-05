¿Sabe usted que el fenómeno de las gorras MAGA llega a Ourense?

¿Sabe usted que la política de hoy día es una cosa diferente? ¿Que donde antes había votantes, militantes… Hoy hay fans? ¿Que por lo menos eso es lo que parece con el merchandising que llevan? ¿Que claro, donde va un bolígrafo o un pin comparada con una gorra? ¿Que igual el factor diferencial en los comicios de 2027 es la calidad de los regalos de campaña? ¿Que habrá que ver quién se porta?