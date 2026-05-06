La Fiesta del Cine regresará con entradas a 3,5 euros

Una nueva edición de la Fiesta del Cine se celebrará en toda España los días 8, 9, 10 y 11 de junio, con entradas durante esos cuatro días al precio especial de 3,5 euros en cualquier película de la cartelera.

En total, más de 320 cines, entre ellos las salas de Ourense, se han adherido a esta edición, cuya venta de entradas comenzará a partir del miércoles 3 de junio por internet, tanto en las webs de los cines como en las plataformas tradicionales de venta o en taquilla.

La iniciativa, organizada por la Federación de Distribuidores Cinematográficos (FEDICINE), la Federación de Cines de España (FECE) y el Ministerio de Cultura, busca mostrar el agradecimiento de la industria a los espectadores y fomentar la asistencia a salas como un hábito social y cultural.

Esta nueva edición contará, un año más, con un spot realizado por la Escuela Superior de Cine y Audiovisuales de Cataluña (ESCAC). Este año, el spot ha sido creado por alumnos del proyecto Ópera Prima y rinde homenaje al cine favorito del alumnado mediante un musical, género que no se había utilizado hasta ahora.

El spot cuenta con guion de Adrián Pachón e Irene Almirante, música original de Arnau Ferrer y dirección de Adrián Pachón. Aarón Vilarinho se encarga de la dirección de fotografía, Irene Almirante de la dirección de arte y Pol Arazuri de la producción ejecutiva, con VFX a cargo de Animum. Está protagonizado por Arlet Gijón.

El mejor resultado de la Fiesta del Cine se registró en octubre de 2016, con 2,6 millones de espectadores, seguido de octubre de 2019, con 2,3 millones de asistentes.