Fiestas en Ourense este fin de semana: San Vitorio, Festa da Istoria, Vendima y más citas

El verano en la provincia no se entiende sin sus fiestas. En cada comarca, las celebraciones hacen un paréntesis en la rutina que cambian hasta la forma de empezar el día. Ahora que agosto entra en su ocaso y septiembre ya asoma en el calendario, Ourense encara sus últimas grandes citas estivales.

Cinco propuestas festivas ponen el broche a las celebraciones estivales de agosto en distintas comarcas

San Vitorio (Maside)

En Maside, el San Vitorio lleva desde el pasado 20 de agosto tiñendo de fiesta la localidad y alcanza hoy y mañana sus días grandes, con pasarrúas, misa cantada, procesión y verbenas. La celebración se prolongará hasta el 30 de agosto con la romería en A Rañoa.

Festa da Istoria (Ribadavia)

La 37.ª Festa da Istoria llevará del 28 al 30 de agosto el ambiente medieval al casco histórico de Ribadavia. Cerca de 500 voluntarios hacen posible esta cita, declarada de Interés Turístico Nacional, que trae al presente costumbres de otra época con mercado, música, teatro y desfiles. El sábado llegará el grueso de la programación, con el Gran Desfile, la recreación de la boda judía y el Gran Torneo Medieval.

Festa da vendimia (O Ribeiro)

O Ribeiro pasa del medievo al viñedo en Leiro, que celebrará el domingo 30 su 35.ª Festa da Vendima, una cita en la que el vino vuelve a ser el protagonista en una jornada dedicada a la tradición vitivinícola. El programa combinará el Desfile de Carrozas con el concurso de acios, artesanía, gastronomía y música y la VI Mostra de Viños, que reunirá desde el sábado a 17 bodegas de la D.O. Ribeiro.

Ponte Farruca (Laza)

Desde esta mañana hasta el domingo, Laza acoge la quinta edición del Ponte Farruca, una romería moderna que reivindica la diversidad, la igualdad y la visibilidad LGBT en el rural. Conciertos, feria de artesanía y agricultura, una tractorada engalanada, juegos populares, talleres, gastronomía y cine se sucederán durante tres jornadas pensadas para todos los públicos.

Riós Fest (O Riós)

Este sábado por la tarde, O Riós estrenará en su calendario festivo el I Riós Fest “International Vibes”. La tradición musical será el punto de encuentro de la tarde, que reunirá a agrupaciones de gaitas y otras formaciones a ambos lados de A Raia.

Septiembre no baja el telón de las fiestas y alarga las celebraciones

Agosto da el relevo a septiembre, que toma el testigo con un calendario festivo que arranca con la XLI Xuntanza Internacional de Gaiteiros de Monterrei como primera gran cita los días 4 y 5 para convertir la comarca en el epicentro de la música tradicional, con participantes llegados de distintos puntos del mundo.

La siguiente parada será San Amaro, que celebrará el día 5 su V Festival Celta. Ese mismo día, Ribadavia dará comienzo a las Festas do Portal, que se prolongarán hasta el día 9 y a las que, durante el fin de semana, se unirá el Festival Arteficial. Unos días después, del 11 al 14, O Barco de Valdeorras vivirá sus Festas do Cristo, donde no faltarán el Descenso Internacional do Sil el día 12, la Milla Urbana el 13 y el tradicional madrugón y los fuegos artificiales. Por su parte, O Carballiño celebrará las Festas de San Cibrao.

Y, en A Saínza, del 24 al 27, Rairiz de Veiga volverá a rendir homenaje a la Virgen de la Merced con una romería declarada de Interés Turístico de Galicia y que busca ahora el reconocimiento nacional. El momento cumbre del evento llegará durante el fin de semana con la histórica recreación bélica: la tensión estallará la noche del sábado 26, cuando tendrá lugar el asalto al castillo por parte de los moros, mientras que el domingo 27 llegará el combate entre moros y cristianos a los pies del enclave.