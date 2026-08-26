O San Ramón de Lucenza, en Cualedro, volverá reunir os seus fieis nun día de festa
DEVOCIÓN
Coñecido por ser o patrón das embarazadas e da cativada, a veciñanza de Lucenza volve xuntarse no día do San Ramón
A aldea Lucenza, no concello de Cualedro, xa o ten todo listo para celebrar o vindeiro luns, 31 de agosto a súa tradicional festa na honra a San Ramón, santo patrón das mulleres embarazadas e dos nenos en xeral. O santo conta con gran raigame na localidade, e cada ano por esta data achéganse ata a parroquia moitos visitantes e devotos para pedirlle fecundidade.
A xornada festiva arrancará ás 12,00 horas coa misa solemne e a posterior procesión polas rúas da aldea, acompañadas pola música da charanga Los Támega. Trala cerimonia relixiosa, veciños e visitantes poderán desfrutar dunha animada sesión vermú para compartir os primeiros momentos de reencontro veciñal.
Xa pola tarde, a partir das 19,30, o ambiente trasladarase a detrás do local social, onde Los Támega porá o ritmo e a animación nunha festa que promete facer bailar a tódolos asistentes ata ben entrada a noite.
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