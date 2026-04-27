ECLIPSE TOTAL DE SOL
Formación abierta y gratuita para seguir el eclipse total de sol desde Ourense
ECLIPSE TOTAL DE SOL
El Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes ha diseñado una formación gratuita para que tanto el profesorado como la ciudadanía puedan seguir los eclipses totales de 2026 y 2027 y el eclipse anular de 2028, que serán visibles desde España.
Por lo tanto, el eclipse total de Sol del 12 de agosto de 2026, en el que la provincia de Ourense será uno de los mejores lugares de la Península Ibérica para observarlo, es el primero que tiene lugar dentro de esta inicativa. El fenómeno astronómico no se veía en esta región desde hace más de 120 años.
A este evento le seguirá el eclipse total de 2027, visible en el sur de España durante varios minutos, y el eclipse anular de 2028, completando así un trío único de eclipses que también podrán verse de forma parcial en todo el país.
Según ha informado este lunes el Ministerio, la iniciativa ha sido elaborada junto al equipo de Educación de la Comisión Científica del Trío de Eclipses y los Coordinadores Nacionales de Astronomía para la Educación de la Unión Astronómica Internacional.
Bajo el nombre "El Sol y el trío de eclipses 2026-2027-2028", el curso será masivo, abierto y en línea (MOOC). Profundizará en el conocimiento del Sol y sus fenómenos, ayudará a comprender la relación Sol-Tierra-Luna y ofrecerá pautas para observar los eclipses de forma segura.
Además, abordará la dimensión histórica y cultural de estos fenómenos y preparará específicamente para los eclipses de los próximos años. Los contenidos han sido elaborados por expertos en astrofísica y física solar y el curso tendrá una duración de cinco semanas, con unas 30 horas estimadas.
En cada módulo se podrán encontrar píldoras de vídeo con conceptos teóricos y prácticos, así como talleres y propuestas de actividades diseñadas para distintos niveles educativos, desde Educación Primaria hasta Bachillerato.
En cuanto al profesorado, se ha indicado que encontrará situaciones de aprendizaje ya desarrolladas y listas para aplicar en el aula, con el objetivo de que el alumnado se acerque a la astronomía a través de la experiencia directa, "aprovechando la fascinación natural que despiertan los eclipses".
Las coordinadoras de la formación son la astrofísica divulgadora del Instituto de Astrofísica de Canarias y coordinadora principal del equipo NAEC-España, Nayra Rodríguez Eugenio, y la investigadora astrofísica y divulgadora del Observatorio Astronómico Nacional, Alba Aller Egea.
"Se trata de una oportunidad histórica que no se puede dejar pasar", ya que los próximos años representan una ventana excepcional para acercar la ciencia a las aulas, según han apuntado.
Aunque el curso está especialmente pensado para profesionales del ámbito educativo, cualquier persona interesada en la astronomía, y en especial en el Sol y los eclipses, puede inscribirse a través de la web del Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado (INTEF).
La inscripción permanecerá abierta hasta el 23 de mayo, y el curso se desarrollará entre el 5 de mayo y el 12 de junio. Al superar las actividades evaluables, los participantes recibirán una insignia digital acreditativa, que certifica la adquisición de conocimientos y competencias del curso.
15 municipios de la provincia estarán dentro de la franja de totalidad, lo que significa que durante unos instantes el Sol quedará completamente cubierto por la Luna, provocando una breve oscuridad similar al anochecer. El resto de la provincia quedará dentro de la zona del 99 % de ocultación, donde el eclipse será muy intenso, pero no totalmente oscuro.
La duración de la totalidad variará según la localidad. Entre los lugares donde más tiempo se podrá disfrutar del eclipse destacan:
Otras localidades como Petín, O Bolo, Larouco o A Veiga también estarán dentro de la franja de totalidad, aunque con unos segundos menos de oscuridad.
En la capital provincial el fenómeno se desarrollará durante casi dos horas y alcanzará su momento más espectacular al atardecer:
Durante ese tiempo se observará cómo el Sol va siendo cubierto progresivamente por la Luna hasta formar una delgada media luna antes de la totalidad.
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