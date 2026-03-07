La oscuridad total llegará a 15 concellos ourensanos

El próximo 12 de agosto, la provincia se convertirá en uno de los epicentros astronómicos de la Península Ibérica con la llegada de un eclipse solar total, un fenómeno excepcional que no se repetía en nuestro territorio desde hace más de 120 años. El evento comenzará oficialmente a las 19,33 horas y se prolongará hasta las 21,23 horas, aunque el momento culminante de mayor oscuridad se producirá exactamente a las 20,30 horas. Durante este breve, pero intenso intervalo, una franja específica de la provincia quedará completamente a oscuras, permitiendo observar la corona solar sin necesidad de protección en el momento exacto de la totalidad.

La geografía del eclipse divide la provincia en dos experiencias muy distintas. Por un lado, una lista de 15 municipios tendrá el privilegio de ver el sol cubierto al 100%. Rubiá encabeza el ranking de duración con 68 segundos de oscuridad total, seguido muy de cerca por Carballeda de Valdeorras con 67 segundos y O Barco de Valdeorras con 63 segundos. La lista se completa con localidades como Vilamartín (59), A Rúa (54), Petín (51), O Bolo (45), Larouco (44), A Veiga (42), San Xoán de Río (38), A Pobra de Trives (37), Manzaneda (31), Castro Caldelas (23), A Teixeira (17) y, finalmente, Viana do Bolo con apenas 9 segundos de totalidad.

En el resto del territorio ourensano, incluyendo la capital, el eclipse será parcial. Aunque la Luna llegará a cubrir el 99,9% del disco solar, ese mínimo porcentaje restante impide que el cielo se oscurezca por completo y, lo más importante, obliga a mantener las gafas de protección puestas en todo momento para evitar daños oculares graves. Pese a no ser total en estas zonas, los ciudadanos notarán efectos físicos evidentes: una bajada brusca de la temperatura, un cambio en el color de la luz hacia tonos grises o sepia y la aparición de sombras nítidas y extrañas en el suelo.

Dada la magnitud del evento, desde la Subdelegación del Gobierno se recomienda a vecinos y visitantes planificar sus desplazamientos con antelación hacia los puntos de observación oficiales que se habilitarán en miradores y espacios abiertos. Se hace un llamamiento especial a la prudencia para evitar aglomeraciones innecesarias y, sobre todo, para prohibir las paradas improvisadas en arcenes o carreteras secundarias que puedan comprometer la seguridad vial durante los minutos que dure la oscuridad.

Los nueve destinos “Starlight” de Galicia: epicentros del gran eclipse

Galicia cuenta con nueve destinos Starlight, espacios protegidos que destacan por la excelente calidad de su cielo nocturno y su compromiso con la divulgación astronómica. Estos enclaves privilegiados son Chantada, Ancares Lucenses, Lalín, Costa da Morte, Mariñas Coruñesas, Muras, el Parque Nacional de las Illas Atlánticas, Trevinca y Valdeorras. Durante el eclipse del 12 de agosto, seis de ellos experimentarán la oscuridad total. Esta certificación garantiza condiciones óptimas de visibilidad, convirtiendo a la comunidad en un referente mundial para la observación científica y el astroturismo.