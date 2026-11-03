El frío invernal llega a Ourense esta semana

El frío invernal ya amenaza a Ourense esta semana. Tras unas temperaturas cálidas y atípicas en los últimos días, la situación cambiará dando lugar a las posibles primeras heladas del año. Lo que de momento ni está ni se le espera es la lluvia, al menos hasta el fin de semana.

Ya este lunes, pese a una máxima de 21,8 grados, las mínimas cayeron a 5,7 grados en la ciudad. La situación de oscilación térmica fue todavía más exagerada en Verín, donde se registró la tercera temperatura más alta de Galicia (24,4 grados) y la mínima (-2,6 grados), resultando en una diferencia de hasta 27 grados en apenas unas horas.

En los próximos días está previsto que bajen tanto las máximas como las mínimas. En la ciudad se esperan este martes 17 grados de máxima y 6 de mínima y el miércoles 15 de máxima y 4 de mínima. El resto de la semana se esperan unos valores similares, pudiendo bajar las mínimas hasta los 3 grados, hasta que el fin de semana el mercurio dé un nuevo repunte acompañado de las primeras precipitaciones en mucho tiempo.