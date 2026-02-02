Los futuros enfermeros de Ourense inician sus prácticas, un periodo clave en su desarrollo profesional

Los futuros enfermeros de Ourense inician esta semana un periodo de prácticas clave en su formación universitaria, correspondiente al segundo cuatrimestre del curso académico. En él, el alumnado de segundo, tercero y cuarto curso del Grado en Enfermería de la Escuela Universitaria de Enfermería de Ourense, centro adscrito a la Universidad de Vigo, coincidirá realizando prácticas clínicas en los centros sanitarios públicos de la provincia.

Esta mañana, el alumnado de segundo, tercero y cuarto curso fue recibido en el Hospital Universitario de Ourense en un acto de bienvenida y coordinación, en el que se les trasladó información útil para este periodo de prácticas. En el encuentro participaron Esther Pérez, responsable de Formación del Área Sanitaria de Ourense, Verín y Valdeorras; la directora de la Escuela Universitaria de Enfermería de Ourense, Milagros Fernández, así como las tutoras clínicas que acompañarán al alumnado durante esta etapa formativa.

El Grado en Enfermería es una titulación de cuatro años de duración, con una marcada orientación práctica, en la que las prácticas clínicas tienen un peso fundamental a lo largo de toda la carrera. Estas se desarrollan de manera progresiva, combinando la formación teórica con la experiencia directa en los distintos ámbitos asistenciales, siempre bajo la supervisión de profesionales de enfermería y del profesorado de la Escuela.

2.000 horas de prácticas

Este periodo supone un comienzo para todos, aunque con retos distintos según el curso. Para el alumnado de segundo, se trata de las primeras prácticas clínicas, con un primer contacto con el entorno hospitalario. Los estudiantes de tercero inician desde mañana su primer acercamiento a la Atención Primaria y Comunitaria, desarrollando su actividad en los centros de salud. Por su parte, los de cuarto curso afrontan sus primeras experiencias en las unidades especiales —UCI, REA, 061, urgencias, quirófano, hospitales de día oncohematológicos, materno-infantiles y salud mental—, además de realizar las últimas prácticas universitarias antes de su incorporación al mercado laboral.

En muchas ocasiones, las prácticas resultan determinantes a la hora de definir las áreas de preferencia o la orientación profesional de las futuras enfermeras y enfermeros, ya que a lo largo de estos tres cursos el alumnado suma alrededor de 2.000 horas de formación práctica. Estas se intensifican especialmente en los dos últimos cursos, compaginando prácticas en horario de mañana con clases teóricas de tarde.

En el curso académico 2025-26, coincidirán realizando prácticas un total de 153 alumnos y alumnas: 49 de segundo curso, 58 de tercero y 46 de cuarto.

Por primera vez en Valdeorras

La promoción de tercer curso es una de las más numerosas de la historia de la Escuela Universitaria de Enfermería de Ourense, por lo que su presencia se extenderá más allá de los centros de salud de la ciudad.

Así, este año las prácticas se desarrollarán por primera vez en centros de salud como los de Chandrexa de Queixa, O Barco de Valdeorras o Ribadavia, gracias a la colaboración de los profesionales de Atención Primaria, que facilitan los desplazamientos y la asistencia.

Una vez finalizado el grado, el alumnado cuenta con amplias posibilidades de especialización a través de la vía EIR (Enfermero Interno Residente). En el Área Sanitaria de Ourense, Verín y Valdeorras se ofertan plazas de formación especializada en Enfermería Pediátrica, Salud Mental, Atención Familiar y Comunitaria, y Obstetricia y Ginecología.

Una vez finalizado el grado, el alumnado cuenta con amplias posibilidades de especialización a través de la vía EIR (Enfermero Interno Residente). En el Área Sanitaria de Ourense, Verín y Valdeorras se ofertan plazas de formación especializada en Enfermería Pediátrica, Salud Mental, Atención Familiar y Comunitaria, y Obstetricia y Ginecología.