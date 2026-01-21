Dos enfermeras de Ourense logran ayudas para investigar

La investigación sanitaria en la provincia de Ourense recibe un nuevo e importante respaldo. Dos enfermeras colegiadas en Ourense figuran entre las beneficiarias de la cuarta edición del programa de ayudas a la investigación del Consejo General de Enfermería (CGE). Este reconocimiento pone de manifiesto el peso creciente de la enfermería ourensana en la generación de evidencia científica y su compromiso con la excelencia académica.

Esta convocatoria ha marcado un récord a nivel nacional, concediendo casi 700 becas, lo que supone un incremento del 32 % respecto a la edición anterior. El interés por la carrera investigadora es innegable: se han recibido 675 solicitudes, frente a las 513 de 2024. Con una dotación superior a los 250.000 euros, el programa forma parte de la apuesta del CGE, que destina cerca de cinco millones de euros anuales al desarrollo profesional, entendiendo la investigación como un pilar para mejorar la calidad asistencial.

María José Menor, presidenta del Colegio de Enfermería de Ourense, ha subrayado la necesidad vital de este soporte económico. “El acceso al doctorado continúa siendo un proceso complejo para muchas enfermeras, condicionado por dificultades económicas, falta de tiempo y problemas de conciliación”, asegura Menor. Según explica, estos obstáculos frenan a menudo la capacidad de divulgar resultados en la comunidad científica.

Gracias a estas ayudas, las doctorandas matriculadas en el curso 2025-2026 podrán costear gastos de matrícula, acceder a herramientas de análisis estadístico, financiar traducciones y publicar en revistas de alto impacto, derribando así las barreras que dificultan el avance de sus tesis.