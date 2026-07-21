Galería | Un álbum de fotos muy perruno para celebrar el Día del Perro

El Día del Perro sirve para concienciar de la responsabilidad que supone tener a este animal como mascota, pero también para presumir de perro. Estas son algunas de las fotos de perros que los lectores de La Región han remitido a laregion.es a través de las redes sociales. ¿Con cuál te quedarías? Estás a tiempo de enviar tu foto

El Día Mundial del Perro se celebra el 21 de julio, salvo en algunos países que se desplaza al próximo 26 de agosto. Coincide con el verano, período en el que se detectan más abandonos de mascotas. Es una fecha marcada en el calendario desde hace relativamente poco. Fue en 2004 cuando se fijó este día para destacar su fidelidad y compañía, así como para poner el foco en las responsabilidades que supone tener un perro como mascota.

1. Visibilizar y combatir el abandono animal Según estimaciones de organismos de protección animal y de la salud, cerca del 70% de los perros en el mundo no tienen un hogar. La elección de julio coincide con la época, en el hemisferio norte, en la que se suelen coger vacaciones de verarano y es un momento en el que se registran picos de abandono de mascotas.

2. Promover la adopción y la tenencia responsable En este día se aprovecha por las organizaciones para preomover la adopción de los perros abandonados, en lugar de recurrir a la compra. Además, busca recordar que incorporar un perro a la familia implica un compromiso de por vida que requiere:

Atención veterinaria: Vacunación, esterilización y controles periódicos.

Tiempo y dedicación: Paseos, juego, ejercicio y educación.

Recursos: Alimentación de calidad y un entorno seguro.

3. Reconocer su fidelidad y lealtad: Son muchos los perros que cumplen un rol clave en la sociedad, como es el caso de los perros de asistencia y lazarillos para personas con diversidad funcional o discapacidad visual; los perros de búsqueda y rescate en desastres naturales y emergencias; los perros de terapia en hospitales, centros de mayores o apoyo emocional y los perros de detección y trabajo en cuerpos de seguridad.

Estas son algunas de las fotos de los perros de los lectores de La Región, ¿con cuál te quedarías?