Pepa, Tarzán y Sam, Otto
Pepa, Tarzán y Sam, Otto | La Región

Galería | Un álbum de fotos muy perruno para celebrar el Día del Perro

PERROS DE OURENSE

El Día del Perro sirve para concienciar de la responsabilidad que supone tener a este animal como mascota, pero también para presumir de perro. Estas son algunas de las fotos de perros que los lectores de La Región han remitido a laregion.es a través de las redes sociales. ¿Con cuál te quedarías? Estás a tiempo de enviar tu foto

El Día Mundial del Perro se celebra el 21 de julio, salvo en algunos países que se desplaza al próximo 26 de agosto. Coincide con el verano, período en el que se detectan más abandonos de mascotas. Es una fecha marcada en el calendario desde hace relativamente poco. Fue en 2004 cuando se fijó este día para destacar su fidelidad y compañía, así como para poner el foco en las responsabilidades que supone tener un perro como mascota.

1. Visibilizar y combatir el abandono animal Según estimaciones de organismos de protección animal y de la salud, cerca del 70% de los perros en el mundo no tienen un hogar. La elección de julio coincide con la época, en el hemisferio norte, en la que se suelen coger vacaciones de verarano y es un momento en el que se registran picos de abandono de mascotas.

2. Promover la adopción y la tenencia responsable En este día se aprovecha por las organizaciones para preomover la adopción de los perros abandonados, en lugar de recurrir a la compra. Además, busca recordar que incorporar un perro a la familia implica un compromiso de por vida que requiere:

  • Atención veterinaria: Vacunación, esterilización y controles periódicos.
  • Tiempo y dedicación: Paseos, juego, ejercicio y educación.
  • Recursos: Alimentación de calidad y un entorno seguro.

3. Reconocer su fidelidad y lealtad: Son muchos los perros que cumplen un rol clave en la sociedad, como es el caso de los perros de asistencia y lazarillos para personas con diversidad funcional o discapacidad visual; los perros de búsqueda y rescate en desastres naturales y emergencias; los perros de terapia en hospitales, centros de mayores o apoyo emocional y los perros de detección y trabajo en cuerpos de seguridad.

Estas son algunas de las fotos de los perros de los lectores de La Región, ¿con cuál te quedarías?

Pepa
1/36 Pepa | S.P.A.
Dash
2/36 Dash | La Región
Dama Bianca Stella
3/36 Dama Bianca Stella | La Región
Botón
4/36 Botón | La Región
Chipy
5/36 Chipy | La Región
Benito Iglesias
6/36 Tarzán y Sam | La Región
Kora
7/36 Kora | La Región
Hera
8/36 Hera | La Región
Laura
9/36 Laura | La Región
Elvis
10/36 Elvis | La Región
Fuco
11/36 Fuco | La Región
Lola
12/36 Lola | La Región
Max
13/36 Max | La Región
Lulú
14/36 Lulú | La Región
Maguchi
15/36 Maguchi | La Región
Lucas
16/36 Lucas | La Región
Nowi
17/36 Nowi | La Región
Nala
18/36 Nala | La Región
Nalah y su dueño Manu de Celanova
19/36 Nalah y su dueño Manu de Celanova | La Región
Milka
20/36 Milka | La Región
Meme
21/36 Meme | La Región
Odín Kira y Simba
22/36 Odín Kira y Simba | La Región
Panchito
23/36 Panchito | La Región
Pepa
24/36 Pepa | La Región
Pistón
25/36 Pistón | La Región
Otto
26/36 Otto | La Región
Sin nombre 5
27/36 La Región
Pluto
28/36 Pluto | La Región
Sin nombre 4
29/36 La Región
Sin nombre 2
30/36 La Región
Sirax
31/36 Sirax | La Región
Virginia Dominguez @djvir96
32/36 Virginia Dominguez @djvir96 | La Región
Tobby
33/36 Tobby | La Región
Tulo y buca
34/36 Tulo y buca | La Región
Tula y Lea
35/36 Tula y Lea | La Región
Zeltia y Luffi
36/36 Zeltia y Luffi | La Región

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