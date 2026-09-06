Galería | Arte color y mensaje en una plantilla

La variedad de los tipos de letra y la riqueza de colorido hace que los estarcidos sean especialmente valorados por los diseñadores gráficos. De echo uno de los principales coleccionistas español es el diseñador grafico gallego residente en Barcelona, Emilio González .

Aunque esté universalmente admitido el termino ingles “sténcil” el diccionario de la RAE define el término en español “estarcido”, del siguiente modo: “estampar dibujos, letras o números pasando una brocha por una chapa o plantilla en que están previamente recortados”. La plantilla puede ser de papel, acetato, plástico o metal. La pintura se aplica con aerosol, pincel o esponja. Esta manifestación artística, totalmente urbana, se distingue de las pintadas descontroladas en que raramente se hacen sobre muros nobles o de monumentos y eligen como soporte muros de edificios sin valor histórico ni arquitectónico. Los textos son cortos y con mensaje lo que supone un cierto dominio del lenguaje por parte del autor.

“Durante la Edad Media, los príncipes de la Iglesia y los gobernantes laicos acumularon montones de reliquias, joyas y objetos tales como cuernos de unicornio. A partir de dichos tesoros se desarrollo, desde el siglo XIV, una modalidad privada de apreciación del coleccionismo; “el studiolo”, una habitación construida ad hoc y repleta de antigüedades, piedras preciosas y esculturas, popular en Italia entre hombres con recursos y cultura. Se cree que Oliviero Forza, de Treviso, tuvo en 1335 el primer studiolo del que se conservan datos” — Philipp Blom - El coleccionista apasionado

La variedad de los tipos de letra y la riqueza de colorido hace que los estarcidos sean especialmente valorados por los diseñadores gráficos. De echo uno de los principales coleccionistas español es el diseñador grafico gallego residente en Barcelona, Emilio González. Esta colección esta formada por 73 modelos todos fotografiados en un viaje del coleccionista a Lisboa en 2007. Es posible que algunos hallan desaparecido. Durante el franquismo destacaron los estarcidos de Allariz con un busto de Franco. Se borraron con la llegada de la democracia.