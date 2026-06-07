Galería | El Corpus Christi siembra de flores las calles de la provincia, en fotos
ALFOMBRAS ARTESANAS
Vecinos de diferentes concellos se unen en un gran esfuerzo coral para cubrir las calles y plazas de sus localidades con mantos coloridos
La provincia de Ourense volvió a llenarse este domingo de color y arte floral para celebrar la tradicional festividad del Corpus Christi. Villas como Xinzo de Limia, Viana do Bolo, A Pobra de Trives, O Barco de Valdeorras o A Rúa exhibieron durante todo el día espectaculares alfombras fruto de la implicación de la ciudadanía, cuyo esfuerzo transformó un año más por completo las calles en una gran muestra de tradición viva.
Este espíritu comunitario fue la tónica general en todos los rincones. En Monterrei, las mujeres de Vilaza lideraron la creación de los mantos, y los vecinos de San Cristovo se unieron para crear sus tapices con flores y otros elementos vegetales y decorativos. Lo mismo sucedió en Vilardevós o en Oímbra, donde los espectaculares tapetes fueron obra de cuatro vecinas.
Uno de los puntos más destacados de la geografía provincial fue O Castro de Caldelas, donde hombres y mujeres trabajaron desde muy temprano con flor natural recogida desde la tarde del viernes para elaborar una impresionante alfombra artesanal en el atrio del Santuario de los Remedios. Esta gran obra sirvió, además, para reivindicar el itinerario cultural del Camino de Santiago a su paso por las tierras caldelas, mediante la silueta de la tradicional vieira.
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Alfombra floral por el Corpus Christi en Vilardevós.
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Alfombra floral por el Corpus Christi en Vilardevós.
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Alfombra floral por el Corpus Christi en Vilardevós.
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Alfombra floral por el Corpus Christi en Vilardevós.
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Alfombra floral por el Corpus Christi en Oimbra.
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Alfombra floral por el Corpus Christi en Oimbra.
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Alfombra floral por el Corpus Christi en Oimbra.
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Alfombra floral por el Corpus Christi en Oimbra.
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Alfombra floral por el Corpus Christi en Oimbra.
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Alfombra floral por el Corpus Christi en Viana do Bolo.
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Alfombra floral por el Corpus Christi en Viana do Bolo.
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Alfombra floral por el Corpus Christi en Viana do Bolo.
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Alfombra floral por el Corpus Christi en Viana do Bolo.
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Alfombra floral por el Corpus Christi en A Pobra de Trives.
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Alfombra floral por el Corpus Christi en A Pobra de Trives.
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Alfombra floral por el Corpus Christi en A Pobra de Trives.
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Alfombra floral por el Corpus Christi en A Pobra de Trives.
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Alfombra floral por el Corpus Christi en A Pobra de Trives.
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Alfombra floral por el Corpus Christi en A Pobra de Trives.
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Alfombra floral por el Corpus Christi en A Pobra de Trives.
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Alfombra floral por el Corpus Christi en A Pobra de Trives.
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Alfombra floral por el Corpus Christi en A Pobra de Trives.
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Alfombra floral por el Corpus Christi en A Rúa.
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Alfombra floral por el Corpus Christi en A Rúa.
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Alfombra floral por el Corpus Christi en A Rúa.
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Alfombra floral por el Corpus Christi en A Rúa.
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Alfombra floral por el Corpus Christi en O Barco.
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Alfombra floral por el Corpus Christi en Vilaza.
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Alfombra floral por el Corpus Christi en O Barco.
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